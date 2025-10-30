Bari, pezzo di ferro nel piatto della mensa scolastica

1 minuto per la lettura

Paura alla mensa scolastica di Bari: pezzo di ferro trovato nella pasta di un alunno. Indagini in corso, il Comune avvia una contestazione alla ditta di ristorazione.

BARI – Momenti di paura oggi (30 ottobre) alla scuola primaria Emanuela Loi di Poggiofranco, a Bari: un bambino ha trovato un pezzo di materiale ferroso a forma di spirale nel proprio piatto di pasta servito alla mensa scolastica. L’oggetto, secondo quanto ricostruito, sarebbe finito nella bocca del piccolo, che però è riuscito a espellerlo immediatamente, senza riportare ferite né conseguenze. La notizia è stata confermata dal Comune di Bari, che ha avviato la procedura di contestazione formale nei confronti della società Ladisa Ristorazione, responsabile del servizio mensa nelle scuole cittadine.

L’episodio è avvenuto sotto gli occhi degli insegnanti e di un rappresentante dei genitori, presenti durante il pranzo. Il frammento metallico è stato subito messo da parte e segnalato alle autorità competenti. I Carabinieri del NAS sono stati informati e hanno avviato gli accertamenti del caso per verificare l’origine del corpo estraneo e le eventuali responsabilità nella filiera di preparazione e distribuzione dei pasti.

L’amministrazione comunale, intanto, ha assicurato che saranno intensificati i controlli sul servizio di ristorazione scolastica. «La sicurezza alimentare dei nostri bambini è prioritaria — fanno sapere da Palazzo di Città — e ogni episodio, anche isolato, viene trattato con la massima serietà». Il pezzo di ferro, secondo le prime ipotesi, potrebbe provenire da un macchinario utilizzato nella preparazione dei pasti. Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti.