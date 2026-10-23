1 minuto per la lettura

Bari, presunto piano per assaltare i negozi: perquisizioni e interrogatori all’alba. Operazione della Polizia con il coordinamento della Dda e della Procura per i minorenni. Tra le ipotesi di reato, istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, devastazione e saccheggio.

BARI – Un piano per colpire e saccheggiare diversi negozi del centro cittadino, sull’onda dei disordini registrati nel fine settimana a Milano. È questa l’ipotesi investigativa al centro dell’operazione scattata questa mattina (23 ottobre) alle prime luci dell’alba in provincia di Bari. La Polizia è impegnata in perquisizioni e interrogatori, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia (Dda) e della Procura per i minorenni, per fare luce sui presunti preparativi e individuare eventuali responsabilità.

Bari, blitz all’alba: giovani sospettati di preparare il saccheggio dei negozi in centro

Nel mirino degli investigatori ci sarebbe un gruppo numeroso di giovani e giovanissimi, sospettato di aver pianificato azioni ai danni delle attività commerciali del capoluogo pugliese. Secondo quanto riferito in una nota, il gruppo sarebbe stato pronto a passare all’azione, prendendo di mira diversi esercizi del centro di Bari. A delineare lo scenario è una nota investigativa, nella quale si parla di un gruppo che avrebbe progettato di replicare a Bari quanto accaduto a Milano nel fine settimana precedente. Un’ipotesi che ha fatto scattare gli accertamenti delle forze dell’ordine per verificare la portata dei presunti preparativi e individuare eventuali responsabilità. Tra i reati al vaglio degli inquirenti: l’istigazione a delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, con finalità di terrorismo, nonché la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.