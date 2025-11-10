Bari, trovato con cocaina e soldi nell’auto: arrestato 21enne

1 minuto per la lettura

Veniva dal nord il 21enne arrestato dopo il fermo al casello autostradale di Bari nord: in auto 6 kg di cocaina e una grossa somma in contanti nascosti

Bari – Nascondeva cocaina e soldi nel doppiofondo dell’auto un 21enne, residente nella bergamasca ma di passaggio a Bari. Arrestato dai carabinieri del Comando Provinciale per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane fermato al casello autostradale di Bari nord dai militari del Nucleo Radiomobile era a bordo di un’auto di grossa cilindrata proveniente dal nord Italia. Più precisamente da Osio Sopra in provincia di Bergamo. Il suo atteggiamento sospetto ha indotto i militari ad approfondire le verifiche.

Grazie anche all’ausilio dei carabinieri del Nucleo Cinofili di Modugno e del cane molecolare Eros, individuato nell’auto un doppiofondo con doppia chiusura. Il tutto azionabile con un congegno elettronico, ben nascosto sotto il sedile posteriore dell’auto. Una volta aperto la scoperta. I militari hanno trovato 6 chilogrammi di cocaina suddivisi in pacchetti e la somma in denaro contante di 18.100 euro composta da banconote di vario taglio. Il giovane, di origini albanesi, è in arresto.