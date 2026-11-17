Bari, sequestrati beni per oltre 5 milioni a un presunto esponente del clan Parisi

Villa, società attive nel commercio di automobili, vetture anche di lusso e un’attività di ristorazione

BARI – I Carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno eseguito un sequestro di beni per un valore complessivo stimato in oltre 5 milioni di euro nei confronti di un uomo residente nella provincia barese, attualmente detenuto e ritenuto affiliato al clan Parisi. Secondo il quadro investigativo, l’uomo sarebbe al vertice dell’articolazione del gruppo criminale attiva nell’area murgiana.

La Sezione III – Misure di prevenzione del Tribunale di Bari ha emesso il decreto di sequestro anticipato, finalizzato alla confisca. Il destinatario è già imputato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, estorsione, usura e reati in materia di armi.

Gli accertamenti sul patrimonio e sui redditi dichiarati

Le indagini patrimoniali del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bari hanno rilevato quella che gli investigatori descrivono come un’«ingiustificata sproporzione» tra i beni accumulati nell’ultimo decennio, l’elevato tenore di vita e le esigue entrate lecite dichiarate dal nucleo familiare.

Secondo gli accertamenti, il quadro indiziario ricondurrebbe l’origine del patrimonio ai proventi di reiterate condotte delittuose e al loro reimpiego. I beni, pur formalmente intestati a persone ritenute prestanome, sarebbero risultati nella piena disponibilità del destinatario del provvedimento.

Sequestrati una villa, due società di auto e un’attività di ristorazione

Il vincolo patrimoniale ha interessato immobili, attività economiche, automobili e disponibilità finanziarie. Nel dettaglio, i Carabinieri hanno sequestrato: una villa con corte pertinenziale. Il 100% del capitale sociale di due società a responsabilità limitata attive nel commercio di autoveicoli. Decine di automobili, comprese vetture di lusso. Un’impresa individuale che esercita attività di bar, ristorante e pizzeria. Disponibilità finanziarie presso tre istituti di credito.

Il valore complessivo stimato supera i cinque milioni di euro. Il decreto dispone il sequestro anticipato dei beni in vista dell’eventuale confisca, non una confisca definitiva.

Il generale Castello: «Tutelare l’imprenditoria sana e il libero mercato»

Il comandante interregionale dei Carabinieri “Ogaden”, generale di Corpo d’Armata Rosario Castello, ha espresso il proprio apprezzamento ai militari del Nucleo Investigativo di Bari, sottolineando «l’elevata professionalità, il rigore metodologico e la dedizione dimostrati nel corso di questa complessa indagine patrimoniale».

Nel suo intervento, Castello ha richiamato il ruolo del contrasto ai patrimoni di origine illecita nel ridurre la capacità operativa dei gruppi criminali.

«Sottrarre risorse economiche originate dal narcotraffico e impedire che capitali opachi inquinino il tessuto produttivo significa tutelare l’imprenditoria sana, il libero mercato e la sicurezza della collettività», ha dichiarato il generale, evidenziando inoltre la collaborazione con la Direzione distrettuale antimafia e il contributo delle componenti specializzate dei Nuclei Investigativi.