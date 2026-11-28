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A Bari alcuni vandali hanno sradicato tre alberi appena piantati. L’assessora Perlino: «Non è una bravata, ma un atto di inciviltà».

BARI – Una strada appena riqualificata. 90 alberi previsti da piantare lungo il percorso, e i primi già finiti nel mirino dei vandali. È successo in via Manzoni, nel quartiere Libertà di Bari. Sul luogo tre alberi piantati da poco sono stati sradicati durante la notte tra il 27 e il 28 novembre da volti ignoti.

Un gesto che non colpisce solo uno degli interventi più attesi per il quartiere, proprio mentre il cantiere si avvia alla conclusione. Un gesto che assume un peso ancora maggiore in un momento in cui il verde urbano è un’azione fondamentale per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e rendere le città più vivibili.

Il progetto di riqualificazione del verde urbano, è stimato al valore di circa 6,7 milioni di euro. Il programma prevede il rinnovamento della strada e la piantumazione di 90 alberi. Proprio nella giornata del 27 novembre, dopo i lavori, il primo tratto di via Manzoni era stato riaperto al traffico. A poche ore dalla riapertura, però, la strada si è ritrovata a fare i conti con il primo episodio di vandalismo. Al momento, purtroppo, non si conoscono i responsabili.

Dura la reazione dell’assessora comunale all’Ambiente, Elda Perlino, che ha definito quanto accaduto «un atto di inciviltà». «Abbattere e sradicare alberi appena piantati non è una bravata. È un gesto che colpisce l’intera comunità e manca di rispetto a tutti quei cittadini che desiderano una città più verde e vivibile», ha dichiarato.

Perlino ha ribadito che il Comune proseguirà con il programma di nuove piantumazioni e con la realizzazione di rifugi climatici. «Continueremo a piantare alberi e a lavorare per una Bari più verde, sostenibile e resiliente».