Camionista alla guida per 17 ore, multa di oltre 14mila euro

Un camionista è stato multato per un totale di 14.554 euro dopo essere stato sorpreso alla guida del suo tir per circa 17 ore consecutive. L’operazione di controllo, condotta dagli agenti della polizia locale di Bari in collaborazione con il personale della Motorizzazione, si inserisce nell’ambito delle attività di sicurezza stradale e monitoraggio del territorio.

CAMIONISTA ALLA GUIDA PER 17 ORE

L’uomo, fermato durante un controllo di routine, è risultato in possesso di documenti d’identità turchi e bulgari, oltre a due carte tachigrafiche. Questi strumenti gli avrebbero permesso di eludere le normative sui tempi di guida e riposo, alternando l’uso delle carte per superare i limiti imposti e sfuggire ai controlli. La comparazione dei dati registrati dal tachigrafo digitale del veicolo con quelli delle carte del conducente ha rivelato che l’uomo aveva guidato per quasi 17 ore, infrangendo così i limiti imposti dalla legge. «Un pericolo sia per la sicurezza stradale sia degli altri utenti della strada», ha sottolineato una nota della polizia locale barese.

SANZIONI

In aggiunta alle sanzioni economiche, gli agenti hanno ritirato la patente di guida del camionista ai fini della sospensione e sequestrato una delle carte tachigrafiche ottenute illecitamente.