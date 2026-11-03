Rapine e aggressioni, due arresti ad Altamura

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Due arresti ad Altamura per rapina aggravata, estorsione e tentata estorsione. I reati contestati a due cittadini tunisini commessi in un minimarket e sulla strada

Arrestati dai carabinieri due cittadini tunisini ad Altamura con le accuse, a vario titolo e in concorso, di rapina aggravata dall’uso di armi, estorsione e tentata estorsione. Si tratta di un 27enne e un 28enne senza fissa dimora. I reati contestati risalirebbero allo scorso mese di settembre nella città murgiana. Come emergerebbe dalle indagini, coordinate dalla Procura di Bari, il 28enne avrebbe derubato per poi aggredire e minacciare il proprietario di un minimarket e i suoi dipendenti perché consegnassero i soldi.

L’indagato, in una occasione, avrebbe rotto lo smartphone di un tecnico. Azione tesa a impedire l’acquisizione delle immagini della telecamere di videosorveglianza.

I due tunisini, nella notte tra il 10 e l’11 settembre, avrebbero aggredito due giovani per rubare i cellulari. Il 27enne tunisino avrebbe poi puntato alla gola di un ragazzo una mannaia per ottenere il codice di sblocco dello smartphone. In seguito avrebbe preteso dei soldi per la restituzione.

Le vittime hanno presentato denuncia fornendo una ricostruzione dei tratti somatici e dell’abbigliamento dei loro aggressori. Informazioni poi riscontrate nelle immagini di videosorveglianza registrate nei dispositivi pubblici e privati presenti nelle aree delle aggressioni.



