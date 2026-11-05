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Cappella privata profanata e vandalizzata nel Barese. Sconcerto nella comunità di Paolo del Colle. Immagini delle telecamere di videosorveglianza al vaglio dei carabinieri

Profanata una cappella funeraria privata a Palo del Colle nel Barese. Imbrattate alcune foto dei defunti e poi coperte utilizzando della vernice di colore nero. Episodio scoperto solo nella mattinata di giovedì 5 novembre 2026. Ma, a quanto si apprende, potrebbe risalire allo scorso 3 novembre. Non tutte le foto presenti all’interno della cappella funeraria hanno subito lo stesso trattamento. Irriconoscibili alcune per via della vernice scura utilizzata per l’atto vandalico. Altre, invece, sono state risparmiate completamente.

Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere

I familiari dei defunti hanno presentato denuncia ai carabinieri. I militari dell’Arma stanno visionando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona del cimitero comunale di Palo del Colle. Le immagini potrebbero fornire elementi utili per risalire ai responsabili degli atti vandalici. Una condotta che ha provocato sconcerto e indignazione nella comunità di Palo del Colle.