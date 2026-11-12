Bari, sequestrati 18mila litri di olio extravergine di oliva

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L’olio extravergine di oliva sequestrato a Bari era tunisino, ma le taniche riportavano grafiche con richiami all’Italia

Sequestrati oltre 18mila litri di olio extravergine di oliva di origine tunisina in provincia di Bari. Le taniche, 6.048 taniche da 3 litri, presentavano elementi grafici con richiami all’Italia. E così avrebbero generato una percezione lontana dalla reale provenienza geografica del prodotto. L’olio sequestrato, che era destinato al mercato estero, avrebbe fruttato oltre 100mila euro. È quanto fa sapere una nota stampa del Ministero per l’Agricoltura e la sovranità alimentare.

Olio sequestrato durante un controllo condotto dall’ Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), Guardia di Finanza, Carabinieri per la Tutela Agroalimentare e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. «La nostra priorità – afferma il ministro Lollobrigida in una nota -è difendere senza esitazioni il Made in Italy, i nostri produttori e la salute dei cittadini da ogni tentativo di inganno e concorrenza sleale. Chi pensa di poter sfruttare impropriamente il nome e l’immagine dell’Italia per commercializzare prodotti esteri troverà sempre un muro invalicabile nei nostri organi di controllo. Trasparenza, legalità e qualità restano i pilastri irrinunciabili della nostra sovranità alimentare».