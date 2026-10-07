Puglia, curatrice fallimentare ai domiciliari, sequestrati oltre 500mila euro

Curatrice fallimentare di Barletta si appropria di 200mila euro. Inchiesta della Procura di Trani, otto misure cautelari per presunta appropriazione indebita, frode al Fisco e sottrazione di beni ai creditori

BARI – Otto persone sono state raggiunte da misure cautelari personali e reali nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Trani su un presunto sistema di appropriazione indebita di denaro e sottrazione di beni alle pretese del Fisco e dei creditori.

Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di finanza di Bari, riguarda ipotesi di peculato, corruzione, falsità ideologica, trasferimento fraudolento di valori e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Al centro dell’inchiesta c’è una curatrice fallimentare di Barletta che, secondo l’ipotesi accusatoria, si sarebbe appropriata di circa 200 mila euro prelevandoli dai conti correnti di sette procedure fallimentari di cui aveva la disponibilità.

CURATRICE FALLIMENTARE AL CENTRO DELL’INCHIESTA

La donna è agli arresti domiciliari insieme al marito. Secondo gli investigatori, la professionista avrebbe inoltre tentato, con l’aiuto del coniuge e di altre persone, di sottrarre beni alle pretese dell’Erario e dei creditori. Tra le operazioni contestate figurano la vendita simulata di un immobile del valore di oltre 300 mila euro, rimasto nella disponibilità della donna, e la cessione di un secondo appartamento con il presunto coinvolgimento di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e di un notaio.

COINVOLTI ANCHE AVVOCATI E NOTAI

Nell’inchiesta sono coinvolti anche un avvocato tributarista, per il quale è scattato il divieto di esercitare la professione per sei mesi, un notaio, sospeso per tre mesi, e un dipendente dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sospeso per sei mesi dal pubblico ufficio.

Per altri tre indagati disposto il divieto di dimora nella provincia di Barletta. Il gip ha inoltre disposto un sequestro preventivo, anche per equivalente, per oltre 500 mila euro nei confronti della curatrice fallimentare e del marito.