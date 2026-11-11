Presunte tangenti appalti Asl Bari: 3 ai domiciliari

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Tre persone ai domiciliari e due interdette nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte tangenti per lavori affidati dall’Asl di Bari

Tre persone agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sul presunto giro di tangenti per appalti affidati dalla Asl di Bari. Altre due persone interdette per dodici mesi. È questa la decisione del Gip del Tribunale di Bari. La Procura aveva chiesto i domiciliari per sette indagati e cinque interdizioni.

L’inchiesta cerca di fare luce sugli appalti per lavori nelle strutture sanitarie (prevalentemente ospedali e poliambulatori) di Monopoli, Putignano, Palo del Colle, Triggiano, Bari-Di Venere di Carbonara e di altre località.

Contestati, a vario titolo, i reati di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, subappalto illecito, falsità ideologica e materiale.

Finiti ai domiciliari Teodosio Franco e Nicola Sicolo, dipendenti della Asl Bari, e l’imprenditore Nicola Loporcaro. Francesco Antonio Lategola interdetto per dodici mesi dall’attività imprenditoriale, mentre il professionista Sante Loporcaro interdetto per dodici mesi dall’esercizio dei pubblici uffici.