Omicidio Lopez, scarcerati i 2 indagati: erano a Torino per vedere la Juve

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L’omicidio Lopez risale al 2021. Decisiva la memoria presentata al Tribunale del Riesame di Bari dai legali di Francesco Martiradonna e Antonio Manzari

Disposta la scarcerazione per Francesco Martiradonna e Antonio Manzari, arrestati il 22 ottobre 2026 per l’omicidio di Ivan Lopez (ucciso mentre rientrava a casa col monopattino nel 2021).

I due hanno sempre negato le accuse contestate, sostenendo di essere a Torino per una partita della Juventus la sera dell’omicidio. Accolto il ricorso, presentato dai legali dei due indagati, basato sull’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale del Riesame di Bari ha così annullato il provvedimento cautelare a carico dei due.

Decisiva la memoria presentata dagli avvocati. Foto scattate quella sera, registro attività e gps, archivio storie di Instagram e iCloud, proverebbero la presenza dei due indagati a Torino. Accolto il ricorso, le motivazioni arriveranno entro 45 giorni. Intanto è in corso un incidente probatorio, chiesto dagli avvocati dei due indagati, per documentare l’autenticità di foto e dati.

Il 39enne Antonio Manzari è accusato di essere l’esecutore materiale del delitto. Mentre Francesco Martiradonna (26anni) è accusato di aver fornito l’alibi a Manzari portando con sé a Torino il suo cellulare.