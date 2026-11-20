3 minuti per la lettura

Arrestato l’ex fidanzato di Maria Rita Valerio accusato dell’omicidio della 25enne avvenuto nel dicembre 2003 a Capurso in provincia di Bari

BARI – Svolta nelle indagini sul cold case dell’omicidio di Maria Rita Valerio, avvenuto a Capurso il 17 dicembre del 2003. Oggi 20 novembre 2026 la polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona ritenuta gravemente indiziata del delitto. L’ordinanza del Gip è giunta a seguito dell’attività investigativa svolta dalla Polizia e diretta dalla Procura della Repubblica di Bari.

La persona arrestata è Vincenzo Fiore, ex fidanzato della vittima ed è accusato di aver ucciso, nel 2003, l’allora 25enne Maria Rita Valerio, il cui corpo fu trovato nelle campagne di Capurso in provincia di Bari il 20 dicembre di 23 anni fa tre giorni dopo l’omicidio. Fiore, oggi 50enne, risiede a Valenzano, in provincia di Bari, dove lavora come guardia giurata proprio in Tribunale. L’uomo ha avuto con la vittima una lunga relazione dal 1994 fino al 2003, quest’ultima aveva deciso di interrompere la loro storia tra settembre e ottobre.

Il cadavere della ragazza, nota in quegli anni come attrice di una sit-com barese, fu ritrovato riverso nel fango, a distanza, come detto, di tre giorni dal suo allontanamento da casa. Secondo quanto accertato nel successivo esame autoptico, la giovane fu colpita 12 volte alla testa con un bastone.

Maria Rita Valerio

L’uomo è stato portato in carcere in attesa dell’interrogatorio del gip di Bari che ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare. Il provvedimento è giunto al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura di Bari e condotta dalla Polizia attraverso una rilettura critica degli elementi già acquisiti nel corso delle indagini originarie, permettendo una successiva rivalutazione del materiale probatorio presente nel fascicolo processuale.

In particolare, la nuova attività ha consentito di valorizzare elementi già disponibili, con le novità emerse attraverso intercettazioni, che hanno fornito nuovi spunti. Le nuove indagini si sono inoltre avvalse dei risultati ottenuti nei laboratori della direzione della polizia scientifica e del Ris dei carabinieri di Roma.

Secondo l’accusa, l’uomo, dopo la fine della relazione, aveva continuato a tormentare l’ex partner, pedinandola e controllandola costantemente tramite appostamenti sotto casa. Sempre stando alle indagini, anche la sera del delitto Fiore aveva posto una serie di domande all’ex fidanzata sul nuovo lavoro ottenuto. Il GIP ha disposto l’arresto ritenendo concreto il pericolo di reiterazione del reato dopo che alcune intercettazioni avrebbero evidenziato condotte di controllo, sospetti e minacce nei confronti dell’attuale compagna. Dalle registrazioni, infatti, sarebbe emerso che l’uomo sospettava di un tradimento. Per questo aveva iniziato a pedinare la moglie, controllarla ossessivamente e minacciarla. Le stesse condotte che, secondo l’accusa, avevano portato al femminicidio di Maria Rita Valerio.

Alla luce di quanto ascoltato, la Procura e la Polizia hanno riesaminato all’interno del fascicolo del 2003 le intercettazioni dell’epoca. Incrociando quei discorsi con i diari della vittima, gli inquirenti hanno ricostruito la reale sequenza della notte del delitto e il movente legato alla fine della relazione.