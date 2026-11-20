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Un 50enne e un 58enne agli arresti domiciliari con l’accusa di incendio boschivo e danneggiamento al patrimonio archeologico: devastarono 16 ettari di bosco in un’area protetta a Gravina in Puglia

BARI – Incendio boschivo e danneggiamento al patrimonio archeologico: sono le accuse contestate a due uomini di 50 e 58 anni, posti agli arresti domiciliari dai carabinieri di Gravina in Puglia, ordinanza del gip di Bari, su richiesta della Procura, dopo l’interrogatorio preventivo degli indagati. L’indagine fa luce sul rogo divampato la scorsa estate in località Padre Eterno, che ha mandato in fumo 16 ettari di area protetta a ridosso dell’antica necropoli e del centro abitato.

L’incendio è avvenuto lo scorso 15 luglio in località Padre Eterno, a ridosso di una delle aree di maggiore pregio naturalistico e storico-archeologico del territorio di Gravina. Le fiamme si sono sviluppate a partire dal bordo della carreggiata dell’area di sosta lungo via Madonna della Stella – strada comunale panoramica Santo Stefano e spinte poi dal vento lungo il costone roccioso e la gola della gravina, bruciando sterpaglie, arbusti, pineta e macchia mediterranea.

Tutta l’area è sottoposta a stringenti vincoli paesaggistici, ambientali e archeologici, per la presenza delle tombe della necropoli ”Padre Eterno” nonché di un ecosistema naturale di pregio. L’attività d’indagine, condotta dai carabinieri della stazione di Gravina in Puglia e coordinata dalla Procura di Bari, si è avvalsa dell’analisi dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza cittadino. Per domare l’incendio, caratterizzato da una pericolosità evolutiva e dalla vicinanza al centro abitato, si è reso necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri forestali, polizia Locale, operai dell’Arif Puglia e protezione civile, con l’impiego di due elicotteri antincendio e un velivolo canadair.