Bari, autotrasportatori in protesta sulla Statale 96

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Caro carburante: protesta degli autotrasportatori a Bari sulla Statale 96. Richiesto incontro con il governatore Decaro

BARI – Tensione sul fronte del caro-carburante in Puglia: un corteo di 35 motrici è partito questa mattina da Altamura verso il capoluogo pugliese per protestare contro l’aumento del gasolio nonché le difficoltà operative del settore. I manifestanti, promossi dal Consorzio Acar, si stanno dirigendo verso la sede della Regione sul lungomare di Bari per chiedere un incontro urgente con il presidente Antonio Decaro.

Nuova manifestazione di protesta degli autotrasportatori in Puglia per il caro-gasolio. Da Altamura è partito un corteo di 35 motrici, con la partecipazione di circa cento persone, con arrivo previsto a Bari per un incontro che è stato richiesto con il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. A Bari inoltre è programmato un presidio davanti alla sede della Presidenza della Regione Puglia, sul lungomare Nazario Sauro. Lungo il percorso i camion suonano i clacson e procedono su una corsia in direzione Bari mentre l’altra è libera per il transito di veicoli e altri mezzi, pertanto la circolazione è regolare sebbene con rallentamenti. Il corteo è autorizzato dalla Questura e i manifestanti sono scortati dalle forze dell’ordine.

“Voi bloccate il futuro. Noi blocchiamo il presente”, si legge su uno striscione esposto su una motrice. L’iniziativa è organizzata dal Consorzio Acar (Altamura Consorzio autotrasportatori riuniti) per richiedere l’attenzione delle istituzioni su alcuni temi tra cui “il peso del caro gasolio, le difficoltà di accesso alla liquidità e le conseguenze che questi problemi producono sulla continuità delle imprese di autotrasporto e sull’intera filiera” perché “le difficoltà degli autotrasportatori ricadono su tutta l’economia: incidono sulla distribuzione delle merci, sulle attività produttive e sui costi che ricadono su imprese e cittadini”.