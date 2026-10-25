CORTEO NON AUTORIZZATO A BARI, TIMORI E SLOGAN CONTRO LA GUERRA

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Negozi chiusi e forze dell’ordine su via Sparano per un corteo non autorizzato. I manifestanti: «Noi la guerra non la vogliamo»

BARI – Sono alcune decine i giovani che hanno attraversato via Sparano, nel cuore di Bari, dando vita a un corteo non autorizzato. Al passaggio dei manifestanti, diversi esercizi commerciali hanno abbassato le saracinesche o chiudendo gli ingressi, nel timore di possibili assalti. Anche alcuni passanti, preoccupati per la situazione, hanno cercato riparo all’interno dei negozi.

Lungo il percorso, erano presenti agenti delle forze dell’ordine in assetto antisommossa, schierati per monitorare lo svolgimento della manifestazione. Dal gruppo dei giovani si ascoltavano slogan contro i conflitti, tra cui il grido «noi la guerra non la vogliamo».