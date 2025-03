Barletta, in fiamme l’auto del segretario di FdI: «nessuna minaccia»

1 minuto per la lettura

In fiamme l’auto di Gigi Antonucci, consigliere comunale di Barletta e segretario di Fdl, esclude minacce dirette ma non esclude un avvertimento. Indagano i Carabinieri.

«Non so che dire. Quanto accaduto mi lascia senza parole. Spero si sia trattato di un corto circuito e non di altro». Sono le parole di Gigi Antonucci, consigliere comunale e segretario di Fratelli d’Italia a Barletta, dopo che la sua auto è stata distrutta da un incendio nella notte. Antonucci racconta all’ANSA di aver sentito un “botto” intorno alle 3.30 del mattino. « Ho pensato fosse iniziato il ritiro dei rifiuti. Poi ne ho avvertito un altro e mi sono alzato. Dal balcone della mia camera da letto non riuscivo a vedere bene cosa stesse succedendo per via di una siepe. Così sono sceso in giardino e ho visto la macchina avvolta dalle fiamme e ho allertato i vigili del fuoco».

INDAGINI IN CORSO, ANTONUCCI: «NON VOGLIO PENSARE AL PEGGIO»

L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, ma la perplessità e la preoccupazione rimangono. Antonucci, pur non escludendo un avvertimento, dichiara: «Non voglio pensare al peggio», confidando nel lavoro dei Carabinieri che indagano sull’accaduto. Non ho ricevuto minacce, ma sa – dice – in politica volano sempre paroloni».

LE PAROLE DEL SEGRETARIO DI FDL DI BARLETTA: «SPERO IN UN CORTO CIRCUITO»

Il consigliere comunale spera che l’incendio sia stato causato da un corto circuito, ma la dinamica dell’accaduto e la sua posizione politica alimentano il dubbio di un atto intimidatorio.