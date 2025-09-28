Incidente stradale nel barese: morto motociclista di Matera

1 minuto per la lettura

Incidente stradale sulla Monopoli – Alberobello: un motociclista materano di 29 anni è morto dopo aver perso presumibilmente il controllo della moto contro un’auto.

MONOPOLI (Bari) – Un ragazzo di appena 29 anni, la vita intera davanti e il coraggio dei centauri nel sangue, è morto sull’asfalto della provinciale che da Monopoli porta ad Alberobello. La vittima, originaria di Matera, era a bordo della sua moto quando il destino si è compiuto in un istante. Per una tragica, quanto inspiegabile causa – sembrerebbe- per perdita di aderenza. Il centauro è stato sbalzato, mentre il suo mezzo, è finito contro una Volkswagen Polo.

I soccorsi, pur giunti sul posto, purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un’altra vita, cui generalità non sono ancora rese note-, è stata inghiottita dall’asfalto. Un altro futuro cancellato da una dinamica che la Polizia è ora chiamata a ricostruire con meticolosa esattezza. La tragedia ha gettato nello sconforto due comunità, quella di Matera che lo ha visto crescere e quella pugliese che è stata suo malgrado scenario di questa morte. La polizia dovrà ora far luce sulla dinamica dell’ennesimo incidente stradale dove il motociclista 29enne è morto.