Incidente a Bari, travolto mentre soccorre un automobilista: morto 25enne

1 minuto per la lettura

Tragedia sulla Statale 16 a Bari: 25enne morto in un incidente dopo essere stato travolto mentre prestava soccorso; un ferito grave.

BARI – Un drammatico incidente si è verificato intorno alle sei del mattino di oggi, sabato, sulla Statale 16 in direzione Nord, all’altezza di Bari-Palese. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. La vittima è un giovane di 25 anni, deceduto sul colpo in circostanze particolarmente tragiche: il ragazzo sarebbe stato investito e ucciso da un’auto mentre era intento a prestare soccorso a un altro automobilista che si trovava in difficoltà sulla carreggiata.

A BARI INCIDENTE FATALE DURANTE I SOCCORSI: MORTO IL 25 ENNE TRAVOLTO

La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, ma l’ipotesi più accreditata è che il 25enne fosse sceso dalla propria vettura per aiutare una persona in panne. Proprio in quel momento, è stato travolto da un veicolo sopraggiunto. L’incidente ha coinvolto anche un amico della vittima, rimasto ferito. Il personale del 118 è intervenuto prontamente sul posto, stabilizzando il ferito che è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Bari. Al momento non sono note le sue condizioni di salute, ma il ricovero è avvenuto in codice rosso.

Il conducente dell’auto che ha investito i due si è fermato immediatamente a prestare soccorso e a fornire la propria versione dei fatti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e l’Anas, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica del sinistro. L’incidente ha causato inevitabili rallentamenti sul tratto della SS 16.