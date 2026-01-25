Giovinazzo, incendio ad auto: danni anche palazzi e veicoli in sosta

1 minuto per la lettura

Nella notte a Giovinazzo, un incendio ad un’auto ha danneggiando anche veicoli vicini e le facciate di palazzi.

GIOVINAZZO (BARI) – Un incendio scoppiato nel cuore della notte ha seminato il panico tra i residenti di Giovinazzo, in provincia di bari. Intorno alle 2:30, di questa notte 25 gennaio 2026, un’auto in sosta è stata avvolta dalle fiamme, scatenando un rogo che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi per evitare conseguenze ben più gravi. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Bari per oltre due ore. Nonostante la rapidità dell’intervento, la violenza del calore e l’altezza delle fiamme hanno causato danni ingenti. Oltre al veicolo da cui è originato l’incendio, sono rimaste danneggiate diverse auto parcheggiate nelle immediate vicinanze.

INCENDIO AD AUTO A GIOVINAZZO: FACCIATE ANNERITE E DANNI ALLE ABITAZIONI

Il bilancio dei danni si estende anche al patrimonio immobiliare. Il calore sprigionato ha investito le facciate di due palazzine: in una sono stati distrutti gli intonaci, mentre nell’altra il fuoco ha raggiunto un balcone, sciogliendo alcuni portavasi in plastica. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati tra gli abitanti della zona. Sull’episodio sono ora in corso accertamenti tecnici da parte degli inquirenti per determinare l’origine del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna pista, dal guasto tecnico all’atto doloso.