Bari, aveva 223 dosi della “droga dello stupro”: arrestato 32enne

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Dopo un controllo dell’Esercito, un trentaduenne irregolare è stato arrestato a Bari con 223 dosi di Ghb, la droga dello stupro.

Un’operazione congiunta tra i militari dell’Esercito Italiano e le forze di Polizia ha portato all’arresto di un uomo di 32 anni sorpreso con un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti nel cuore di Bari. I fatti si sono svolti nei pressi della Stazione Centrale, in piazza Moro, area costantemente monitorata nell’ambito del dispositivo di vigilanza e sicurezza del territorio. Nel corso delle attività di pattugliamento previste dall’operazione “Strade Sicure”, una squadra dell’Esercito ha notato il giovane cittadino straniero, originario della Guinea e risultato irregolare sul territorio nazionale, che manifestava un ingiustificato stato di agitazione alla vista delle divise. Il comportamento sospetto ha spinto i militari a procedere immediatamente con un fermo di controllo.

IL CONTROLLO IN PIAZZA MORO A BARI E IL SEQUESTRO DELLA DROGA DELLO STUPRO

La perquisizione ha consentito di rinvenire una serie di piccoli involucri nascosti sulla persona. Vista la gravità della situazione e la presunta natura del materiale, i militari hanno richiesto il tempestivo intervento delle pattuglie della Polizia di Stato per condurre ulteriori accertamenti e prendere in carico il fermato. Le successive analisi di laboratorio condotte sul materiale sequestrato hanno confermato i sospetti degli agenti.

All’interno delle confezioni erano custodite ben 223 dosi di GHB, nota alle cronache come la “droga dello stupro”, per un peso complessivo di 38,29 grammi. L’intero quantitativo di sostanza è stato posto sotto sequestro penale per impedirne l’immissione sul mercato clandestino locale. Il trentaduenne è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle ore successive, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura precautelare adottata a suo carico.