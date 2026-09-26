Bari, incidente tra moto e auto, morto un ragazzo di 17 anni

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Tragedia nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre a Bari, nel quartiere Japigia, un 17enne è morto dopo lo scontro tra la moto su cui viaggiava e un’auto

Incidente a Bari, scontro tra moto e auto, morto un ragazzo di 17 anni, la tragedia è avvenuta nella notte all’incrocio tra via Caldarola e via Toscanini, nel quartiere Japigia. Il giovane è deceduto dopo l’arrivo in ospedale. Indaga la polizia locale.

Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte, tra venerdì 25 e sabato 26 settembre, a Bari a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel quartiere Japigia.

Lo scontro si è verificato all’incrocio tra via Caldarola e via Toscanini. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane viaggiava in sella a una moto quando, per cause che devono essere accertate, il mezzo si è scontrato con un’auto.

I soccorsi e il decesso in ospedale

Dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Il 17enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma è morto poco dopo l’arrivo a causa delle gravi ferite riportate.

La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire. Gli agenti della polizia locale di Bari stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire con precisione le fasi dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.

Saranno inoltre acquisiti gli elementi utili alle indagini, tra cui le testimonianze e le eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona.