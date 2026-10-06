Cadavere nelle campagne di Giovinazzo: indagini in corso

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Cadavere nelle campagne di Giovinazzo: potrebbe essere un 37enne di Molfetta. A dare l’allarme una telefonata al 112. Nessun evidente segno di violenza, ma i carabinieri non escludono al momento alcuna ipotesi.

GIOVINAZZO (BARI) – Un cadavere è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri, 5 ottobre 2026, nelle campagne di Giovinazzo, nel Nord Barese. A far scattare l’allarme è stata una segnalazione arrivata al 112, che ha portato all’intervento dei carabinieri. L’identità della vittima non è stata ancora ufficialmente accertata. Il cadavere potrebbe appartenere a un 37enne di Molfetta, ma al momento non ci sono conferme. Gli accertamenti medico-legali saranno determinanti sia per l’identificazione sia per chiarire le cause e le circostanze del decesso.

Cadavere nelle campagne di Giovinazzo: indagini dei Carabinieri in corso

Il cadavere è stato individuato in una zona agricola di Giovinazzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Dai primi riscontri non sarebbero emersi evidenti segni di una morte violenta, ma l’elemento non è sufficiente a chiarire le cause del decesso. Gli investigatori mantengono quindi aperte tutte le ipotesi e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell’uomo, mentre ulteriori elementi potranno arrivare dagli accertamenti medico-legali.