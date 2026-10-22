Omicidi Selvarolo e Lopez: Quattro arresti della Dda a Bari e Canosa

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La Dda barese fa luce sugli omicidi di Sabino Selvarolo e Ivan Lopez: Quattro sono gli arresti tra Bari e Canosa.

BARI — Una duplice operazione antimafia a Bari e nel nord Barese ha portato questa mattina, 22 ottobre 2026, all’esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere per due spietati delitti di mafia consumati nel 2021. L’imponente blitz è stato coordinato dalla Dda di Bari ed eseguito in sinergia dai Carabinieri del Comando Provinciale, dalle Questure di Bari e Bat, con il supporto della Sisco di Bari e del Commissariato di Canosa di Puglia. Le indagini hanno permesso di far luce su due casi di sangue distinti ma accomunati dalle dinamiche di controllo criminale del territorio. La scomparsa e l’omicidio di Sabino Selvarolo a Canosa di Puglia e l’agguato mortale ai danni di Ivan Lopez nel quartiere San Girolamo di Bari.

OMICIDI E IL LUPARA BIANCA A CANOSA: ARRESTI PER L’OMICIDIO SELVAROLO

Il primo filone d’indagine, condotto dalla Polizia di Stato, ha portato all’arresto dei presunti mandante ed esecutore materiale dell’omicidio di Sabino Selvarolo. L’uomo 41enne svanito nel nulla cinque anni fa. I destinatari della misura cautelare sono Sabino Carbone, 46enne di Canosa di Puglia già detenuto, e Claudio Pellegrino. Entrambi, insieme a due complici attualmente indagati a piede libero, devono rispondere delle accuse di omicidio e occultamento di cadavere.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Selvarolo sarebbe stato eliminato perché pretendeva denaro da Carbone. Avrebbe, secondo la Dda, minacciato di rivelare alle forze dell’ordine i suoi passati affari illeciti in caso di mancato pagamento.

L’AGGUATO SUL MONOPATTINO A BARI: L’ESECUZIONE DI IVAN LOPEZ

Il secondo intervento, condotto dai Carabinieri, riguarda invece l’agguato in cui perse la vita Ivan Lopez, 32enne assassinato il 29 settembre 2021 nel quartiere San Girolamo mentre rientrava a casa a bordo di un monopattino elettrico. La vittima fu raggiunta da nove colpi di arma da fuoco.

Gli arrestati sono il 39enne Antonio Manzari e il 26enne Francesco Martiradonna. Rispondono di concorso in omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso, oltre che di detenzione e porto illegale di armi da fuoco. Secondo l’impostazione accusatoria, la vittima era legata al clan Strisciuglio. Il suo delitto sarebbe stato ordinato ed eseguito per avvantaggiare l’alleanza criminale tra il gruppo Capriati di Bari Vecchia e il clan Parisi-Palermiti del rione Japigia.