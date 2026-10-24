Furti a Bari e Matera: Due arresti in carcere e tre denunce

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Furti a Bari e Matera: arrestati due uomini baresi per tentato colpo in farmacia in Basilicata e denunciati tre giovani sorpresi con arnesi da scasso.

BARI — È di due arresti in carcere e tre denunce a piede libero il bilancio dei recenti servizi di contrasto ai reati contro il patrimonio condotti dalla Questura di Bari. L’operazione della Polizia di Stato ha permesso di sgominare un blitz ai danni di un esercizio commerciale e di intercettare una presunta banda dedita ai sopralluoghi nei condomini cittadini. Nel primo intervento sono finiti in manette due pregiudicati baresi di 55 e 41 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati specifici contro il patrimonio e attività commerciali, colti in flagranza a seguito di un tentativo di furto all’interno di una farmacia.

IL TENTATO COLPO IN FARMACIA A MATERA E LA FUGA INTERCETTATA DALLA VOLANTE

La dinamica si è sviluppata durante la pausa pomeridiana. Il titolare dell’esercizio, poco dopo aver abbassato la saracinesca, ha avvertito dei rumori sospetti legati al sollevamento del meccanismo. Avvicinatosi, ha sorpreso all’interno dei locali un uomo con il volto travisato da cappuccio e occhiali da sole. Le urla del farmacista hanno messo in fuga l’intruso, il quale si è precipitato a bordo di un’automobile guidata da un complice rimasto in attesa a motore acceso.

La prontezza della vittima, capace di annotare targa, modello e colore del veicolo prima di lanciare l’allarme, ha consentito agli agenti di una Volante di individuare e bloccare l’auto nel giro di breve tempo. Gli accertamenti investigativi successivi hanno evidenziato la riconducibilità dei due arrestati a un analogo episodio avvenuto a fine settembre in una pizzeria di Bari, oltre a due ulteriori furti messi a segno in una farmacia di Matera e in un’altra attività commerciale del capoluogo pugliese. Per entrambi si sono aperte le porte del carcere.

OLTRE AL TENTATO FURTO A MATERA, SOPRALLUOGHI NEI CONDOMINI DI BARI: TRE GIOVANI DENUNCIATI E SEQUESTRO DI GRIMALDELLI

In un secondo e distinto intervento, i poliziotti hanno denunciato a piede libero un 28enne e due 23enni, tutti originari di Bari e provincia, sorpresi mentre effettuavano verosimilmente dei sopralluoghi in un’area residenziale della città. Gli agenti, individuata un’autovettura segnalata nei giorni precedenti per furti in appartamento, si sono messi in appostamento procedendo al controllo del mezzo non appena si è messo in marcia.

A bordo della prima vettura vi erano il 28enne e uno dei 23enni. Durante le fasi del controllo, gli agenti hanno assistito a una telefonata in viva voce giunta da un complice che avvisava di stare uscendo da uno dei palazzi della zona. La Polizia ha così intercettato una seconda auto sospetta, bloccando il conducente, l’altro 23enne. La perquisizione dei veicoli ha portato al rinvenimento e al sequestro di diverse chiavi adulterine, arnesi atti allo scasso e un dispositivo GPS magnetico. Dopo aver appurato che non fossero stati consumati furti nell’immediato circondario, i tre sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.