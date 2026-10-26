Putignano, svolta sulla morte di Giuseppe Petramala, un arresto per omicidio e caporalato

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Svolta nelle indagini sulla morte del 35enne Giuseppe Petramala, originario della provincia di Cosenza, a Putignano: la Procura di Bari ha coordinato un arresto per omicidio e sfruttamento del lavoro. L’agricoltore fu trasportato in gravi condizioni in ospedale perché caduto mentre lavorava in un uliveto a Putignano (Bari)

Svolta nelle indagini sulla morte di Giuseppe Petramala, il 35enne morto il 16 ottobre 2024 a Putignano, in provincia di Bari, in una vicenda riconducibile al fenomeno del caporalato. Dalle prime ore di oggi, lunedì 26 ottobre, i Carabinieri hanno eseguito un provvedimento nei confronti di una persona ritenuta, presunta responsabile di omicidio e sfruttamento del lavoro.

OMICIDIO DI GIUSEPPE PETRAMALA, UN ARRESTO

L’operazione è coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bari ed è condotta dal Comando Compagnia Carabinieri di Gioia del Colle. Il provvedimento riguarda quanto accaduto due anni fa nel territorio di Putignano, dove Petramala perse la vita dopo essere stato ricoverato in condizioni gravissime.

LE CIRCOSTANZE DELLA MORTE

Il lavoratore, originario della provincia di Cosenza, fu soccorso e trasportato all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano con lesioni molto gravi. Nonostante i tentativi di trasferimento al Policlinico di Bari, morì prima di poter essere trasferito.

Inizialmente l’ipotesi avanzata fu quella di una caduta mentre l’uomo lavorava in un uliveto, durante la raccolta delle olive. Le indagini hanno però evidenziato elementi che hanno indotto gli investigatori a valutare una dinamica diversa, legata a un possibile pestaggio e alla sospetta vittimizzazione del lavoratore nel sistema del caporalato.

LE INDAGINI

Dopo circa due anni di attività investigativa, la Procura di Bari ha disposto l’esecuzione di una misura cautelare nei confronti dell’uomo ritenuto coinvolto nei fatti. L’accusa formulata, allo stato attuale dell’inchiesta, riguarda i reati di omicidio e sfruttamento del lavoro.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari: le eventuali responsabilità dovranno essere accertate in sede giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Ulteriori dettagli sull’operazione e sulle indagini saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata questa mattina presso la Procura della Repubblica di Bari, alla presenza del Procuratore della Repubblica e del Comandante provinciale dei Carabinieri.