Gravina in Puglia, minorenne sequestrato e picchiato per un debito di droga: 5 arresti

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Gravina in Puglia, minorenne sequestrato e picchiato per un un presunto debito di 300 euro di droga: 5 arresti.

GRAVINA IN PUGLIA (BARI) — Incubo finito per un minorenne ospite di una comunità educativa del Barese. I Carabinieri della Compagnia di Gravina in Puglia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di cinque persone, accusate a vario titolo di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni personali aggravate, estorsione aggravata, rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per due degli indagati si sono aperte le porte del carcere, mentre per gli altri tre sono stati disposti gli arresti domiciliari. Al centro della vicenda c’è un giovane di 17 anni.

Il ragazzo sarebbe finito nel mirino della banda a causa di un presunto debito di 300 euro per l’acquisto di cannabinoidi non saldato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il minorenne sarebbe stato sequestrato in ben due occasioni. E, sarebbe stato sottoposto a brutali pestaggi e violenze fisiche, finalizzati a costringerlo a saldare il credito vantato dal gruppo criminale.

SEQUESTRATO MINORENNE PER UN PRESUNTO DEBITO DI DROGA, LE INDAGINI DEI CARABINIERI DI GRAVINA E DELLA PROCURA

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari, ha preso avvio a seguito della coraggiosa scelta della vittima di rompere il silenzio. Accompagnato dagli operatori della struttura educativa che lo ospita, il 17enne si è presentato ai Carabinieri denunciando le continue intimidazioni, le minacce di morte e l’uso di armi da fuoco patiti tra i mesi di febbraio e agosto scorsi. I riscontri investigativi hanno consentito di identificare rapidamente i presunti responsabili e di far scattare i provvedimenti cautelari.