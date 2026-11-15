Bari, hacker 15enni rubavano identità digitali  dati sensibili: Indagati

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Bari, chiuse le indagini su due hacker quindicenni all’epoca dei fatti: rubavano identità digitali e diffondevano tutorial per esplosivi.

BARI – Avevano appena quindici anni all’epoca dei fatti contestati, mentre oggi sono ormai maggiorenni, i due giovanissimi hacker finiti al centro di una delicata inchiesta coordinata dalla Procura per i Minorenni di Bari e condotta dagli specialisti della Polizia Postale. L’ufficio requirente avrebbe infatti notificato ai due indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. I giovani sono accusati di aver sottratto l’identità digitale di numerose vittime, impossessandosi di dati sensibili, codici Pin delle carte di credito, username e password.

RUBANO IDENTITÀ, L’ACCESSO AI PORTALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E LE ACCUSE HAI DUE HACKER DI BARI

Il quadro accusatorio formulato dagli inquirenti è particolarmente articolato e comprende ipotesi di reato che spaziano dall’accesso abusivo a sistema informatico alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, fino alla diffusione di strumenti diretti a danneggiare sistemi informatici, intercettazione illecita di comunicazioni telematiche, sostituzione di persona, frode informatica e ricettazione.

Nel corso degli accertamenti tecnici sui dispositivi informatici posti sotto sequestro, gli investigatori hanno rinvenuto specifici software utilizzati per carpire informazioni riservate, credenziali di account Facebook, utenze telefoniche, indirizzi email, oltre a numeri di carte di credito completi dei relativi codici di sicurezza.

I VIDEO TUTORIAL SU CLONAZIONE E ORDIGNI ARTIGIANALI

L’attività illecita dei due ragazzi, stando alla ricostruzione dell’accusa, non si limitava all’utilizzo diretto degli strumenti di intrusione. I due avrebbero infatti svolto un’opera di divulgazione, diffondendo consigli e veri e propri video tutorial per insegnare ad altri utenti come violare i sistemi. Tra il materiale recuperato dalla Polizia Postale figurano manuali dettagliati su come clonare carte di credito e filmati dimostrativi su come accreditarsi illecitamente sul portale “notizie di reato” del Ministero della Giustizia, sfruttando l’identità e il profilo di un carabiniere realmente in servizio. Nei loro archivi digitali erano inoltre presenti istruzioni estremamente precise e dettagliate per la fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali.