Blitz antimafia: 15 misure cautelati tra Modugno Bitonto e Altamura per armi e droga

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Blitz antimafia dei Carabinieri a Modugno, Bitonto e Altamura: quindici misure cautelari per traffico di droga, estorsioni e armi.

BARI – Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Comando provinciale di Bari stanno dando esecuzione a un’articolata ordinanza di custodia cautelare, emessa su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una quindicina di indagati. L’operazione interessa diversi centri dell’area metropolitana, con perquisizioni e arresti concentrati in particolare nei territori di Modugno, Bitonto e Altamura.

LE ACCUSE AGLI INDAGATI DI MODUGNO BITONTO E ALTAMURA: TRAFFICO DI DROGA, ARMI DA GUERRA E METODO MAFIOSO

Gli indagati sono ritenuti, allo stato delle indagini preliminari e nel rispetto della presunzione di innocenza, presunti responsabili a vario titolo di gravi reati. Il quadro accusatorio contestato dagli inquirenti comprende l’associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, la tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, la detenzione illegale di armi da guerra e l’autoriciclaggio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, l’organizzazione criminale smantellata sarebbe dedita al commercio di droga e risulterebbe strettamente collegata a un noto clan mafioso operante nel capoluogo pugliese.

I DETTAGLI IN CONFERENZA STAMPA IN PROCURA

Tutti i dettagli dell’operazione, la genesi dell’inchiesta e gli ulteriori sviluppi investigativi saranno illustrati ufficialmente nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 10.30 presso la sede della Procura della Repubblica di Bari. All’incontro con gli organi di informazione prenderanno parte il procuratore capo della Repubblica e il comandante provinciale dei Carabinieri di Bari.