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Il crollo di una porzione di solaio si è verificato nei Vecchi Istituti Biologici del Campus universitario di Bari: evacuato l’edificio.

BARI – Momenti di paura questa mattina, 26 novembre 2026, all’interno del Campus universitario di Bari. Si è , infatti, verificato il distacco di alcuni pezzi di solaio nella palazzina dei «Vecchi Istituti Biologici», struttura che ospita il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente (Dbba) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

BARI, IL CROLLO DELLE PARTI DI SOLAIO AL CAMPUS UNIVERSITARIO ALLE 11:30 E L’EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO

L’episodio è avvenuto intorno alle 11:30, quando una porzione del solaio situata nell’area antistante la guardiola dell’istituto ha improvvisamente ceduto. Fortunatamente, stando alle prime informazioni apprese, al momento del distacco nessuno si trovava esattamente sotto il punto interessato dal crollo e non si registrano feriti. A scopo precauzionale, l’intera palazzina — in quel momento affollata da studenti e docenti impegnati nelle regolari lezioni mattutine — è stata immediatamente evacuata per consentire l’intervento dei vigili del fuoco e le necessarie verifiche di sicurezza sulla stabilità della struttura.