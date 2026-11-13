Microcredito in Puglia, Decaro: «Abbiamo mantenuto l’impegno preso con 100 milioni» – Video

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Microcredito Puglia: il presidente Decaro presenta a Bari il nuovo bando da 100 milioni per microimprese e lavoratori autonomi.

BARI – Nuove risorse in arrivo per sostenere il tessuto economico locale. Questa mattina, nel capoluogo pugliese, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha presentato ufficialmente il nuovo Microprestito Puglia 2021-2027, uno strumento finanziario pensato appositamente per supportare le microimprese e i lavoratori autonomi del territorio. “È una nuova misura che fa parte del programma di questa coalizione, un impegno che avevamo preso e che stiamo mantenendo”, ha dichiarato il governatore illustrando i dettagli dell’iniziativa.

MICROCREDITO PUGLIA: FINANZIAMENTI FINO A 100MILA EURO CON QUOTA A FONDO PERDUTO

L’intervento mobilita una dotazione finanziaria complessiva rilevante, frutto della sinergia tra ente pubblico e banche locali. “Sono 50 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione e altri 50 milioni dal sistema creditizio del nostro territorio”, ha spiegato Decaro, scendendo poi nel dettaglio tecnico del funzionamento della misura. Le agevolazioni, destinate a coprire finanziamenti fino a un tetto massimo di 100mila euro, prevedono infatti “il 25% a fondo perduto, il 25% a tasso agevolato e il restante 50% a tassi di mercato”.

MICROCREDITO PUGLIA: IL MODELLO TARANTO COME GARANZIA DI SUCCESSO

L’ottimismo dell’amministrazione regionale sull’efficacia dello strumento si fonda sui risultati già riscontrati sul campo in un’area strategica della regione. “Crediamo – ha concluso il presidente – che funzionerà perché abbiamo già sperimentato un sistema di agevolazioni simile a Taranto, con il JTF, che sta funzionando così bene che in pochi giorni abbiamo esaurito tutte le risorse”.