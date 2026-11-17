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Malasanità in Puglia: la testimonianza a Bari di Pantaleo Mangiatorti. Le difficoltà incontrate per gli esami da paziente oncologico.

BARI – Cinque mesi di attesa per una tac di controllo. Viaggi fuori regione per riuscire a fare una pet. Difficoltà a prenotare gli esami nella stessa struttura in cui si è in cura. È quanto racconta Pantaleo Mangiatorti, paziente oncologico pugliese, che ha deciso di rendere pubblica la sua storia di malasanità.

Durante la conferenza stampa di presentazione di una proposta di legge del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, l’uomo ha presentato una lettera sulla sua esperienza. La proposta riguarda l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla gestione dell’Istituto oncologico Giovanni Paolo II di Bari.

Mangiatorti ha raccontato le difficoltà affrontate nel corso delle cure della sua malattia e dei controlli successivi. «Non sono qui per fare polemica, ma per raccontarvi cosa significa, nella vita reale, essere un paziente oncologico in Puglia, quando mancano le apparecchiature diagnostiche e i percorsi protetti», scrive.

La sua vicenda comincia nell’aprile del 2024, quando, dopo un intervento, gli viene prescritta una pet. Non riuscendo a trovare posto in Puglia, è costretto a spostarsi in Basilicata per eseguire l’esame a Matera, alla fine di maggio. Successivamente l’Istituto oncologico di Bari lo prende in carico e inizia la chemioterapia.

Le difficoltà maggiori arrivano però con i controlli successivi. Nel gennaio 2025 gli viene prescritta una tac. Scopre in seguito che l’Oncologico di Bari non accetta prenotazioni per i pazienti esterni, anche se è la stessa struttura che lo ha seguito durante le cure. Indirizzato al Centro unico di prenotazione (Cup) generale, l’uomo riesce finalmente ad ottenere un appuntamento, ma soltanto per giugno, a Triggiano. Cinque mesi di attesa per un esame di controllo.

La situazione si ripete anche per gli accertamenti successivi. A Molfetta prenota una tac che però è fissata sempre con cinque mesi di attesa. Mentre per un altro esame è costretto a recarsi a Terlizzi.

A settembre 2026 arriva una nuova prescrizione per l’ennesima pet. Questa volta Mangiatorti scopre che l’Istituto oncologico di Bari non dispone dell’apparecchiatura necessaria per effettuare l’esame. Riesce comunque a trovare posto per ottobre all’ospedale Miulli di Acquaviva. Questa volta evitando un altro spostamento fuori regione.

Una serie di difficoltà che, nella sua testimonianza, raccontano quanto possa essere complicato per un paziente oncologico accedere agli esami necessari per monitorare la malattia. «Chi vive la malattia oncologica sa che il tempo non è un dettaglio burocratico», sottolinea Mangiatorti. E aggiunge: «Aspettare cinque mesi per una Tac significa vivere per 150 giorni con il fiato sospeso».