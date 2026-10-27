Bari, investito da un bus, muore un uomo sul monopattino

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A Bari, un uomo è morto investito da un autobus mentre circolava su un monopattino

BARI – Muore un uomo di 30 anni a bordo di un monopattino dopo essere stato investito in pieno centro da un bus dell’Amtab, l’azienda di trasporto urbano di Bari.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente che si è verificato sul corso tra la sede del Comune e la Prefettura è affidata agli organi inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni tutte da confermare, comunque, la vittima sarebbe entrata in collisione con l’autobus mentre tentava una manovra di sorpasso. L’uomo, a quel punto, sarebbe quindi rimasto incastrato nella ruota anteriore del mezzo e trascinato per qualche metro.

L’autobus, che proveniva dal lungomare, al momento dell’incidente stava svoltando in piazza Massari diretto verso piazza Garibaldi.