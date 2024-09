Bari, alla Fiera del Levante tornano “Le Giornate del Mezzogiorno”

2 minuti per la lettura

Dal 30 settembre al 2 ottobre 2024, Bari torna a ospitare le “Giornate del Mezzogiorno”, l’importante appuntamento per discutere lo sviluppo del Sud Italia. La storica iniziativa riprende vita alla Fiera del Levante, coinvolgendo economisti e rappresentanti governativi.

Le Giornate del Mezzogiorno rappresentano un recupero di una delle più importanti esperienze di confronto meridionalista del dopoguerra. A partire dalla fine degli anni Quaranta, durante la Campionaria Internazionale di settembre, questi incontri hanno visto la partecipazione di illustri studiosi. Si ricordano Pasquale Saraceno, Francesco Compagna e Manlio Rossi Doria, che diedero così vita a un dibattito nazionale sulle questioni strategiche per il Sud.

Quest’anno nella due giorni barese, economisti e rappresentanti di Governo saranno impegnati a confrontarsi su “Pnnr e Zes: un nuovo intervento straordinario per il Mezzogiorno?”. Si parlerà anche di “Hub Puglia: un nuovo ruolo per il Mezzogiorno”.

«La Camera di Commercio ha voluto organizzare le Giornate del Mezzogiorno per ribadire la centralità di questi temi nella politica europea e nazionale. In concomitanza con la discussione sulle politiche di Bilancio» dichiara la presidente dell’ente barese, Luciana Di Bisceglie. «La Puglia continua a correre grazie a export e turismo. Riuscendo – prosegue Di Bisceglie- ad avere un Pil in crescita. E, per quanto la Cassa per il Mezzogiorno e l’intervento straordinario siano stati definitivamente archiviati qualche decennio addietro, si registra ancora un gap fra Nord e Sud. Di qui la necessità di un confronto fra esperti su temi di grande rilevanza per lo sviluppo del Meridione». Conclude la presidente della Camera di Commercio di Bari.

Alle Giornate del Mezzogiorno, che saranno ospitate dalla Sala 2 del Centro Congressi della Fiera del Levante di Bari. È prevista, tra gli altri, la partecipazione di: Giosy Romano, coordinatore della Zes Unica, Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, Pasquale Tridico, europarlamentare e già presidente dell’Inps. Ci saranno anche: Salvio Capasso, Centro Studi e Ricerche Srm, Andrea Prete, presidente di Unioncamere, Dario Fabbri, giornalista e analista geopolitico e i docenti universitari Giuseppe Catalano, Gianfranco Viesti e Angela Bergantino.