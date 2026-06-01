La quarta edizione di Levante For a Bari si chiude con oltre 33mila presenze

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La quarta edizione di Levante For a Bari ha registrato oltre 33mila presenze, confermandosi evento leader della cultura pop nel Mezzogiorno.

BARI – Si è conclusa con un bilancio straordinario la quarta edizione di Levante For, la due giorni interamente dedicata alla cultura pop organizzata dalla Nuova Fiera del Levante. Con oltre 33.000 presenze registrate, la manifestazione si conferma ufficialmente come uno degli eventi più partecipati, solidi e riconosciuti dell’intero Mezzogiorno nel settore dell’intrattenimento e del fumetto. Il festival si è svolto nei giorni del 30 e 31 maggio, occupando gli spazi del nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari e la vasta area esterna adiacente. Fin dall’apertura dei cancelli l’affluenza è stata costante, mostrando un pubblico estremamente eterogeneo e caloroso composto da appassionati del genere, cosplayer, studenti, intere famiglie e visitatori giunti da numerose località italiane.

LEVANTE FOR A BARI: UN FORMAT IN COSTANTE CRESCITA TRA GAMING, FUMETTI E OSPITI INTERNAZIONALI

Il successo di quest’anno consolida ulteriormente un format che, edizione dopo edizione, ha saputo ampliare il proprio bacino d’utenza e innalzare la qualità dell’offerta culturale. Il ricco programma ha proposto al pubblico: Incontri esclusivi con ospiti di rilievo nazionali e internazionali. Concerti dal vivo e workshop formativi. Aree tematiche interattive e spazi interamente dedicati al mondo del gaming, del fumetto, dell’animazione e dell’intrattenimento digitale.

“Il dato delle presenze conferma che Levante For è ormai un punto di riferimento stabile nel panorama degli eventi culturali e creativi del Sud Italia”, ha dichiarato con soddisfazione Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante. “Questo è un risultato che premia il lavoro di squadra e la capacità di parlare a pubblici diversi, valorizzando al tempo stesso il ruolo della Fiera come luogo di incontro, innovazione e partecipazione”.

COOPERAZIONE E FUTURO: BARI AL CENTRO DEL PANORAMA NAZIONALE

Oltre all’aspetto puramente ricreativo, la fiera ha rappresentato un’importante occasione di networking. Durante i due giorni non sono infatti mancate occasioni di confronto e matching con altre importanti realtà nazionali che hanno scelto di affacciarsi per la prima volta a Levante For. Con questi partner la Nuova Fiera del Levante punta ad avviare in futuro collaborazioni e progettualità condivise, con l’obiettivo di sostenere e accompagnare la crescita strutturale della kermesse. A tracciare la rotta per i prossimi anni è anche Lorenzo Zambetti, project manager della manifestazione: “Ospiti e realtà di rilievo nazionale e internazionale confermano una crescita costante dell’evento.

Levante For si candida a diventare uno degli appuntamenti più significativi in Italia dedicati alla cultura pop, capace di attrarre pubblico, professionisti e operatori del settore da tutto il Paese”. Zambetti ha poi concluso sottolineando il valore strategico dell’iniziativa: “Siamo molto soddisfatti. Si tratta di un risultato importante, che offre al quartiere fieristico barese – e all’intera città – l’opportunità di rafforzare il proprio ruolo nel panorama culturale nazionale”.