Aeroporto Bari, ecco le nuove rotte verso le mete esotiche

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Annunciate nuove rotte dall’aeroporto di Bari verso mete esotiche e calde tra le più gettonate al mondo

Nuovi voli dall’aeroporto di Bari verso mete esotiche come Zanzibar, Maldive, Caraibi, Kenya e Canarie. Il primo sarà il 5 febbraio per Malé (Maldive) e il 24 per Mombasa (Kenya), il 13 marzo il volo per la Repubblica Dominicana. Continuerà anche nel 2027 il collegamento con Zanzibar, mentre si aggiungerà un nuovo volo per il Kenya. E nei mesi di novembre e dicembre saranno potenziati i voli per Gran Canaria e Tenerife. Così Aeroporti di Puglia – insieme a Neos e le agenzie di viaggio del territorio – presenta un programma di collegamenti che, tra l’inverno 2026/2027 e l’estate 2027, porteranno i viaggiatori pugliesi in alcune tra le più gettonate mete al mondo.

«Un network di collegamenti internazionali – sottolinea Aeroporti di Puglia – che è il risultato di una visione condivisa tra tutti gli attori della filiera turistica regionale e testimonia la capacità della Puglia di fare sistema. In questo contesto, la rete delle agenzie di viaggio svolge un ruolo importante nella commercializzazione della programmazione, nell’orientare i viaggiatori e nell’intercettare l’evoluzione della domanda sul territorio”.

«Questo programma di collegamenti – dichiara il presidente di Adp, Antonio Maria Vasile – rappresenta il risultato concreto di una collaborazione virtuosa tra Aeroporti di Puglia, Neos, tour operator e soprattutto con le agenzie di viaggio pugliesi, partner preziosi che ogni giorno contribuiscono alla crescita del settore turistico regionale e alla costruzione di una cultura del viaggio sempre più evoluta e accessibile».