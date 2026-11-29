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A Bari il confronto tra Regione Puglia, istituzioni e forze dell’ordine per risolvere la crisi olivicola. Più controlli su tracciabilità, provenienza e qualità dell’olio.

BARI – Mentre gli olivicoltori pugliesi fanno i conti con il calo dei prezzi e l’aumento dei costi di produzione, il mercato dell’olio si confronta con numeri importanti sul fronte delle importazioni. Nel 2025 sono entrati in Italia oltre 464 milioni di chilogrammi di olio extravergine di oliva, a fronte di circa 405 milioni di chili esportati. Un dato che riporta al centro una questione cruciale per il settore: verificare da dove arriva l’olio commercializzato e garantire che rispetti i requisiti di qualità e tracciabilità.

È su questi aspetti che si è concentrato il tavolo istituzionale riunito venerdì 27 novembre nella Prefettura di Bari, su richiesta del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. Al confronto hanno preso parte le sei Prefetture pugliesi, i Questori, i Comandi provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, l’ICQRF e la direzione delle Dogane, insieme all’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli.

Sul tavolo le preoccupazioni degli operatori della filiera e la necessità di intensificare i controlli per contrastare le pratiche commerciali sleali e le eventuali irregolarità. Durante l’incontro sono stati esaminati i dati sulle verifiche già effettuate dalle forze dell’ordine, sui sequestri e sui prodotti bloccati, anche in dogana, prima che potessero raggiungere il mercato.

OLIO EXTRAVERGINE, 464 MILIONI DI CHILI IMPORTATI IN UN ANNO

I numeri delle Dogane restituiscono le dimensioni dei flussi commerciali. Dei 464 milioni di chili di olio EVO importati nel 2025, circa 400,9 milioni provenivano da altri Paesi dell’Unione europea e 63,1 milioni da Paesi extra UE. Sul fronte delle esportazioni, invece, 222,9 milioni di chili hanno raggiunto i mercati comunitari e 181,9 milioni quelli fuori dall’Unione.

La questione riguarda da vicino la Puglia, prima regione olivicola italiana. Il territorio conta circa 342 mila ettari di uliveti e 161 mila aziende agricole, con una produzione media annua compresa tra 130 e 150 mila tonnellate di olio, pari al 40-50% del totale nazionale. Al 31 ottobre 2026, le giacenze regionali superavano le 50 mila tonnellate, di cui 41.757 di extravergine.

Al termine del confronto, le autorità hanno assicurato la disponibilità a rafforzare le attività di vigilanza sul territorio e sul mercato. Per i produttori, il tema non riguarda soltanto la concorrenza, ma anche la possibilità di distinguere e valorizzare l’olio ottenuto nel rispetto delle regole, evitando che prodotti di diversa provenienza e qualità vengano commercializzati senza adeguate garanzie per chi acquista.

«Le ragioni della protesta degli olivicoltori sono serie e meritano risposte altrettanto serie», ha dichiarato Paolicelli, chiedendo un’azione condivisa tra istituzioni e Governo. L’assessore ha inoltre invitato i componenti del Consiglio regionale a evitare divisioni e strumentalizzazioni, sostenendo che la situazione richiede interventi concreti a tutela delle imprese e dei lavoratori della filiera.