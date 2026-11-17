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A Bari, la protesta dei pensionati dello Spi Cgil Puglia contro le manovre del governo Meloni. Il sindacato aderirà allo sciopero generale del 20 novembre.

BARI – «Siamo stanchi di essere trattati dall’ennesimo governo come un bancomat per fare cassa e sosterremo lo sciopero generale del 20 novembre». È il messaggio lanciato dai pensionati della Cgil Puglia. Scesi in piazza la mattina del 17 novembre a Bari, i pensionati hanno protestato contro le misure previste dalla Legge di Bilancio 2027. In particolare quelle che intervengono sulla rivalutazione delle pensioni e sul finanziamento dei servizi pubblico.

La mobilitazione viene promossa dal Sindacato Pensionati Italiani (Spi) della Cgil Puglia. La protesta si è svolta in piazza Massari, dove il sindacato ha presentato le proprie richieste all’esecutivo. Al centro della protesta il potere d’acquisto delle pensioni, il finanziamento della sanità pubblica, i servizi sociali e una maggiore equità fiscale.

«La pensione non è un regalo dello Stato: è salario differito, frutto di una vita di lavoro, contributi e sacrifici», sottolinea il sindacato in una nota. Da qui la richiesta di una piena rivalutazione degli assegni. «Ogni riduzione della perequazione erode in modo permanente il potere d’acquisto delle pensioni mensili, già messo a dura prova dal carovita», spiega il segretario generale dello Spi Puglia, Michele Tassiello.

I numeri, secondo il sindacato, restituiscono un quadro particolarmente difficile. Secondo Tassiello, infatt, «in Puglia circa 500 mila pensionati ex lavoratori dipendenti vivono con una pensione media di 1.100 euro; per le pensioni liquidate nel 2025 la media scende a 980 euro». Tra le richieste anche «più risorse per la sanità pubblica, la scuola e il welfare, servizi adeguati per la non autosufficienza e una fiscalità più equa, con un prelievo progressivo sui grandi patrimoni».

Alla mobilitazione è intervenuto anche il segretario generale della Cgil Bari, Domenico Ficco, che ha respinto l’idea di una contrapposizione tra generazioni. «Noi non cadiamo nella trappola di chi vuole contrapporre i pensionati ai giovani. Occorre un lavoro qualificato, ben retribuito e stabile oggi per avere pensioni dignitose domani».

Dure anche le critiche di Lorenzo Mazzoli, del dipartimento Previdenza e fiscalità dello Spi nazionale, che ha definito la manovra una «tenaglia» sui pensionati. Dal punto di vista di Mazzoli «si va verso un sottofinanziamento delle spese mentre si regala un miliardo e seicento milioni alla sanità privata. Per non parlare della nuova mannaia sulle pensioni che, nel periodo compreso tra il 2022 e il 2036, verranno rivalutate con tagli complessivi pari a 100 miliardi di euro». Una misura che, ha concluso, rappresenta «una vera e propria patrimoniale sulle pensioni. Sui ricchi no, sui pensionati sì».