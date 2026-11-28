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Il presidente Decaro ricorda a Bari l’assassinio di Benedetto Petrone il 28 novembre 1977 per mano di una squadraccia fascista.

BARI – Quarantanove anni dopo, il nome di Benedetto Petrone (conosciuto come Benny) continua a parlare al presente. Non soltanto alla memoria di una città, ma a una storia politica e civile che attraversa la Puglia. Il presidente della Regione Antonio Decaro ha ricordato Benedetto Petrone a Bari. Nella sua memoria ricorda che la storia invita ancora oggi di non abbassare la guardia contro i rigurgiti neofascisti.

Il 28 novembre 1977, Benedetto Petrone, giovane militante comunista di Bari, veniva assassinato da una squadraccia fascista. Un omicidio che ha segnato profondamente la storia di Bari. A distanza di quasi mezzo secolo, resta una ferita aperta e un richiamo alla responsabilità collettiva.

«La storia di Benedetto Petrone è una storia collettiva», ha dichiarato Decaro partecipando alla cerimonia commemorativa. Una storia che appartiene ai familiari, ai compagni di militanza e alla memoria di un partito, ma che non si esaurisce in questi legami. «Benedetto Petrone è anche un patrimonio della storia civile e politica di tutta la Puglia».

Il ricordo, nelle parole del presidente, si intreccia con una denuncia al presente. «La ferocia» di quegli anni non può essere considerata soltanto un capitolo chiuso. «Sono anni bui con cui Bari e la Puglia hanno dovuto fare i conti nel passato e con cui purtroppo continuiamo a fare i conti tutt’oggi, con rigurgiti neofascisti nel linguaggio e nelle azioni».

Da qui l’appello a non considerare il contrasto al fascismo una ricorrenza da celebrare una volta l’anno. «Credo debba essere impegno di tutti, delle istituzioni e dei singoli cittadini, quotidianamente, non assuefarsi, non essere indulgenti con quel linguaggio e con quelle azioni che ritornano, tenere alta la guardia e resistere», ha aggiunto Decaro.

La commemorazione si è svolta attraverso la deposizione di una corona di fiori presso il toponimo dedicato a Benedetto Petrone, in via Benedetto Petrone, e presso la lapide commemorativa in piazza Libertà. Presenti i familiari del giovane, i rappresentanti del Comitato XXVIII Novembre e del Comune di Bari.

«Credo che il 28 novembre, che è la giornata in cui ricordiamo Benedetto Petrone, sia una giornata di valori che dobbiamo praticare quotidianamente», ha concluso Decaro. Perché la memoria di Benny non resti confinata al passato, ma continui a interrogare il presente.