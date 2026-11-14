Bari, parcheggi in sosta vietata, si dimette la vicesindaca Iacovone  

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Si è dimessa la vicesindaca di Bari Giovanna Iacovone dopo la sfiducia del sindaco Leccese per i ripetuti parcheggi in divieto.

BARI – Si chiude con un passo indietro la vicenda politica e mediatica che ha scosso Palazzo di Città nelle ultime settimane. La vicesindaca e assessora alla Rigenerazione Urbana del Comune di Bari, Giovanna Iacovone, ha rassegnato le proprie dimissioni dopo essere finita al centro di pesanti polemiche sui social network e sulla stampa per aver lasciato la propria auto in divieto di sosta: una prima volta su uno stallo riservato ai disabili e, più di recente, in un parcheggio destinato esclusivamente alle vetture di servizio dell’ente comunale.

A comunicare ufficialmente la decisione è stata la stessa ormai ex esponente dell’esecutivo cittadino, rendendo pubblica la lettera indirizzata al primo cittadino.

BARI, LA SFIDUCIA DI LECCESE ALLA VICESINDACA IACOVONE E LE 48 ORE DI RIFLESSIONE

L’epilogo odierno arriva a quarantotto ore di distanza dalla rottura consumatasi con il sindaco Vito Leccese. Due giorni fa, infatti, al termine di un lungo faccia a faccia, il primo cittadino aveva ritirato la fiducia alla sua vice, la quale si era presa due giorni di tempo per confrontarsi con l’area politica di riferimento — in particolare la Convenzione per Bari, di cui fa parte l’associazione La Giusta Causa, e le forze della sinistra cittadina — prima di formalizzare l’uscita dalla giunta.

LE TENSIONI POLITICHE NELLA MAGGIORANZA

La vicenda apre ora interrogativi sugli equilibri della coalizione di centrosinistra che sostiene l’amministrazione barese. Subito dopo lo strappo del sindaco, proprio l’associazione La Giusta Causa, che aveva indicato Iacovone in giunta, aveva bollando come “grave” e “irricevibile” la scelta di Leccese, annunciando una serie di incontri con consiglieri e liste per “verificare se permangono le condizioni del patto di governo”.

Dal canto suo, il sindaco Vito Leccese aveva cercato di circoscrivere il perimetro del provvedimento, puntualizzando che la revoca della fiducia rivestiva una “natura esclusivamente istituzionale ed etica, del tutto estranea alle dinamiche politiche”.