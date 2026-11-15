Bari, dimissioni della vicesindaca, Leccese: questione di rigore e non personale

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Dopo le dimissioni della vicesindaca Iacovone al Comune di Bari, il sindaco Leccese interviene per chiarire: “Questione di rigore istituzionale non una resa dei conti politica o presunta persecuzione personale”

Si accende lo scontro politico a Palazzo di Città a Bari dopo le dimissioni della vicesindaca Giovanna Iacovone. Con una nota ufficiale, il primo cittadino Vito Leccese interviene per formalizzare la presa d’atto delle dimissioni e replicare alle contestazioni contenute nella lettera di congedo dell’ex componente della giunta, esprimendo gratitudine per il lavoro svolto ma manifestando al contempo sorpresa per i toni adottati nei suoi confronti.

Nel suo intervento, il sindaco respinge ogni lettura di natura personalistica o di contrapposizione interna: “Respingo con fermezza il tentativo di trasformare una questione di rigore istituzionale in una resa dei conti politica o, peggio, in una presunta persecuzione personale. Chi conosce la mia storia sa bene che non appartengono alla mia cultura né i processi alle intenzioni né le squalifiche morali”.

LE RAGIONI DELLA FRATTURA SECONDO LECCESE

Leccese sposta quindi il baricentro del confronto sulle ragioni che hanno determinato la frattura, rivendicando la necessità di tutelare l’integrità dell’ente e il rapporto con la comunità: “Torno al punto da cui tutto è scaturito, perché è lì che sta la sostanza della vicenda”. “Non si può ignorare – aggiunge – che un comportamento sbagliato e reiterato più volte, una delle quali ha persino toccato la sensibilità e il rispetto dovuti alle persone più fragili, rischia di compromettere il legame di fiducia tra l’amministrazione e i cittadini. Avevo già richiamato, fin dal primo episodio, la necessità di dare l’esempio, ma quell’invito è evidentemente caduto nel vuoto”.

Infine, il primo cittadino ripercorre il confronto diretto avvenuto negli ultimi giorni prima della rottura definitiva, richiamandosi ai propri riferimenti politici per ribadire la propria posizione: “Nell’incontro che si è tenuto giovedì scorso, la mia vicesindaca ha continuato a negare la realtà dei fatti. Io non ho mai avuto paura della verità: il mio maestro di vita e di politica, Enrico Dalfino, mi ha insegnato proprio il potere rivoluzionario della verità. Si può tentare ora di spostare l’attenzione su altro, magari sarà comodo, ma non cancella la sostanza di ciò che è accaduto”.