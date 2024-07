Sanità Puglia: 30 milioni alle strutture private per ridurre le liste d'attesa

1 minuto per la lettura

Per ridurre le liste di attesa nella sanità in Puglia la giunta di Emiliano punta alle strutture private per le visite specialistiche e esami diagnostici.

BARI – Continua il lavoro della Giunta Emiliano per snellire l’accesso alle cure sanitarie in Puglia. Un nuovo accordo tra la Regione e le strutture private accreditate mira a ridurre i tempi di attesa per visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali. Priorità ai pazienti oncologici e urgenti.

«Quello delle liste di attesa è uno dei problemi di dimensione nazionale del nostro Paese più urgenti da risolvere in Puglia stiamo mettendo in campo tutte le forze di cui disponiamo per abbattere le liste e per recuperare le prestazioni e offrire ai cittadini pugliesi un servizio sanitario migliore,». Ha dichiarato il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Il governatore sempre in merito alla sanità nella sua region Puglia e sull’abbattimento delle liste attesa ha proseguito. «Stiamo impiegando – ha detto- tutti i fondi di cui disponiamo e soprattutto stiamo creando quelle sinergie con i privati accreditati per allineare le prestazioni in lista di attesa del pubblico e del privato. Il lavoro comincia subito per poter sfruttare pienamente anche il periodo estivo».

L’intesa, che prevede uno stanziamento complessivo di 30 milioni di euro, dà priorità nell’esecuzione di prestazioni urgenti i pazienti oncologici, già inseriti in percorsi diagnostici e terapeutici, e i pazienti con classe di priorità breve in attesa di effettuare in day service scintigrafie o gli esami endoscopici dell’apparato digerente e respiratorio.