Affitti turistici in Puglia, il Consiglio Regionale approva la nuova legge

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Il Consiglio regionale della Puglia approva la legge sugli affitti turistici per contrastare l’overtourism e tutelare il diritto alla casa.

BARI – Il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge in materia di locazioni turistiche. La legge pone tra i suoi principali obiettivi il miglioramento della fruizione turistica del territorio di tutti i Comuni pugliesi, la protezione del tessuto sociale dei centri abitati e la garanzia su un numero sufficiente di alloggi in affitto a lungo termine, a prezzi accessibili.

La norma regionale dà la possibilità ai comuni a più alta densità turistica e tutti i comuni capoluogo di provincia di redigere un proprio regolamento con zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento delle attività locatorie turistiche esercitate in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, rispettando gli obiettivi della legge.

Inoltre, i Comuni, nell’ambito del regolamento, stabiliscono disposizioni transitorie volte ad assicurare un’attuazione graduale dei criteri e dei limiti previsti dalla norma tenendo conto delle unità immobiliari già utilizzate per locazioni turistiche in conformità alla normativa vigente. La disciplina regionale avrà valore sia per chi è titolare di locazioni turistiche o brevi in modalità imprenditoriale sia non imprenditoriale, ma esclude chi affitta la propria residenza principale.

La scelta si ispira alla proposta di Regolamento europeo noto come Affordable Housing Act, che sostiene un trattamento differenziato per gli affitti nella residenza principale dell’host. In Puglia, secondo i dati ARET Pugliapromozione di settembre 2026, l’87,13% delle locazioni turistiche e l’85,38% dei posti letto sono gestiti in forma non imprenditoriale. Coloro i quali affittano la casa in cui vivono, spesso per integrare il reddito, non saranno toccati dai limiti comunali.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DECARO E DELL’ASSESSORA LEUZZI

Il presidente Decaro è intervenuto in aula prima della votazione affermando: «Questa legge risponde a alle tante voci che ci stanno chiedendo di garantire loro la possibilità di costruirsi un futuro nella nostra terra: gli studenti fuori sede, le giovani coppie, chi sta pensando di mettere su famiglia. La legge approvata non è contro qualcuno o qualcosa».

Decaro continua: «Non è contro lo sviluppo turistico che anzi dobbiamo continuare ad alimentare. Il turismo è una leva importante e strategica per la Puglia che dobbiamo continuare a sostenere. E lo faremo. Lo faremo con gli operatori, con le associazioni di categoria, con i Comuni e con i cittadini. Il turismo non può e non deve diventare un nemico delle comunità locali».

E conclude: «Perché quando il turismo diventa nemico delle comunità si genera quel fenomeno di overtourism che crea un cortocircuito che mette in crisi il tessuto sociale di quella comunità. Noi invece dobbiamo lavorare per lo sviluppo di un turismo che mette al centro non soltanto chi viene a visitare la nostra regione straordinaria ma anche chi la abita».

«Oggi la casa non è più un diritto, ma è diventata un privilegio. È necessario ristabilire un equilibrio tra il mercato e la rendita. L’Europa ci conferma che l’indirizzo della regolamentazione del mercato, rispettando la proprietà privata, è la strada giusta — commenta l’assessora regionale alle Politiche abitative Leuzzi — . Ancora di più ce la confermano le piazze che chiedono un intervento pubblico».

LE MODALITÀ DELLE PROCEDURE DI AVVIO

Nel testo della legge regionale approvata inoltre, si specificano modalità e procedure per avvio attività. Chi opera in forma imprenditoriale, direttamente o tramite un intermediario, deve presentare una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Chi opera in forma non imprenditoriale deve presentare una CIA (comunicazione di inizio attività). In entrambi i casi la pratica va inviata solo online allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune dove si trova l’immobile. Se l’attività è svolta da una società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

Entrambe attestano il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia e l’agibilità dell’immobile, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia edilizia e igienico-sanitaria. Indicano inoltre la capacità ricettiva, l’accessibilità dell’alloggio e le informazioni sull’attività di locazione. La CIA indica anche l’ubicazione e i dati identificativi dell’alloggio.

Ogni variazione e ogni sospensione dell’attività dovranno essere comunicate al SUAP entro quindici giorni. La cessazione va comunicata entro trenta giorni. Nel caso di attività imprenditoriale le variazioni si fanno con una nuova SCIA, mentre le sospensioni sarà sufficiente una semplice comunicazione. Sospensione e cessazione saranno segnalate negli stessi termini anche a Pugliapromozione, attraverso il sistema regionale DMS (Digital Management System).