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La seconda vita di Fotso: è arrivato in Italia dopo un lungo viaggio a piedi attraverso l’Africa, ha lavorato come lavapiatti; poi, ha svolto un tirocinio negli uffici della Procura di Foggia. Oggi, a 30 anni, si iscrive all’Università di Bari per riprendere gli studi interrotti dalla fuga dal Camerun. «Pensavo di aver perso tutto, qui ho ritrovato la voglia di sognare».

BARI – Dopo essere fuggito dal Camerun e aver attraversato a piedi l’Africa per mesi, è arrivato in Italia e ha cominciato a lavorare come lavapiatti. Oggi, a 30 anni, Fotso Kouogang si prepara a tornare sui libri: si è iscritto all’Università di Bari, al corso di laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale. Un nuovo traguardo dopo il tirocinio nella Procura di Foggia e un percorso di integrazione che gli ha restituito la possibilità di costruire il futuro che aveva dovuto lasciare nel suo Paese.

Dalla fuga dal Camerun ai banchi dell’Università di Bari: la seconda vita di Fotso

La storia di Fotso comincia in Camerun, dove aveva già conseguito una laurea in Gestione contabile e finanziaria. Le tensioni politiche e i problemi di sicurezza lo hanno però costretto a fuggire, abbandonando lavoro, progetti e ambizioni. Per raggiungere l’Italia ha attraversato a piedi diversi Paesi africani, affrontando un viaggio durato mesi. Una volta arrivato in Puglia, ha dovuto ricominciare da capo, accettando anche lavori lontani dalla sua formazione. Il primo è stato quello di lavapiatti. Passo dopo passo, qualcosa è cambiato.

La svolta è arrivata a Candela, sui Monti Dauni, attraverso il progetto Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) «Free Entry», che lo ha accompagnato in un percorso di formazione e inserimento sociale. Grazie alle attività promosse in collaborazione con la cooperativa sociale Medtraining, Fotso ha frequentato corsi di italiano, partecipato alle iniziative di socializzazione e costruito nuove relazioni. Un percorso che gli ha consentito di acquisire maggiore autonomia e di accedere a un’opportunità professionale: un tirocinio formativo negli uffici della Procura di Foggia.

Fotso: dal Palazzo di Giustizia all’università

Dal lavoro di lavapiatti al Palazzo di Giustizia. Dal Palazzo di Giustizia all’università di Bari. Una traiettoria che racconta molto più di un semplice inserimento lavorativo. Per Fotso, infatti, il tirocinio è stato soprattutto l’occasione per ritrovare fiducia, dignità e appartenenza. Tra fascicoli da movimentare, faldoni da sistemare e attività quotidiane, ha conosciuto persone, stretto rapporti e cominciato a sentirsi parte di una comunità.

«È stata una grande esperienza per me. Questo Palazzo di Giustizia mi ha dato la forza di tornare a sognare», ha raccontato, visibilmente commosso, salutando i colleghi che hanno organizzato una festa per celebrare la conclusione del tirocinio e l’inizio di una nuova avventura. Le sue parole restituiscono il peso di un percorso che non è stato affatto semplice: «Dopo tutte le difficoltà incontrate nella mia vita, soprattutto dopo la laurea, avevo quasi perso tutto e avevo smesso di sognare. Sono arrivato qui con la disperazione nel cuore, pensando di rinunciare a tutto. Ma questo luogo mi ha restituito la fiducia e la voglia di sognare ciò che avevo perso quattro anni fa».

Adesso per Fotso si apre un nuovo capitolo. Da oggi è uno studente dell’Università di Bari. Una scelta che rappresenta anche la volontà di riprendere il percorso interrotto, valorizzare le competenze acquisite in Camerun e costruire nuove prospettive professionali.

Il procuratore di Foggia, Enrico Infante, ha sottolineato il valore della sua esperienza: «Sono storie di successo e di integrazione sociale. Sono tappe importanti nella vita di chi cerca di inserirsi nella nostra società come Fotso. La Procura di Foggia ha lavorato di più e meglio con questa risorsa». E ha aggiunto che la sua vicenda dimostra come, anche in un settore complesso come quello della gestione dell’immigrazione, esistano esperienze positive e storie capaci di arrivare a un lieto fine.

La storia di Fotso e un futuro da costruire

La storia di Fotso non è ancora arrivata all’ultima pagina. Si apre adesso una nuova fase: le lezioni all’Università di Bari, gli esami da preparare e un percorso di studi da portare avanti. Il suo percorso racconta il significato più concreto dell’integrazione: non limitarsi a garantire un alloggio o un’occupazione, ma creare le condizioni perché una persona possa valorizzare le proprie capacità e tornare a progettare il futuro. Fotso, dopo aver creduto di aver perso tutto, ha ricominciato proprio da lì: dalla possibilità di tornare a inseguire un sogno.