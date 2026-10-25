Altamura, in 5mila alla marcia per la pace: «La Murgia non è zona di guerra»

1 minuto per la lettura

Circa 5mila persone in marcia da Gravina ad Altamura per chiedere la pace e dire no alla della Murgia.

ALTAMURA (BARI) – Circa 5mila persone hanno attraversato il territorio della Murgia, da Gravina in Puglia fino ad Altamura, per partecipare alla marcia «Prima di tutto la pace». Una mobilitazione pacifica che ha riunito oltre 150 associazioni e organizzazioni, tra cui Rifondazione comunista, Donne in nero di Bari, Emergency, Pax Christi e La Giusta Causa.

Al centro della manifestazione, l’appello alle istituzioni per fermare i conflitti e contrastare la militarizzazione del territorio. Rifondazione comunista spiega in un comunicato che la protesta si dichiara «contro le servitù militari e i poligoni di tiro sulla Murgia, contro le ipotesi di siti per lo stoccaggio di scorie nucleari, per difendere l’ambiente, il paesaggio, il lavoro e la qualità della vita”.