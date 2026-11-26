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Si è concluso a Bari l’evento incentrato sulla simulazione di uno scenario d’emergenza relativo ai terremoti, con lo scopo di imparare a mettere in sicurezza i beni culturali.

Conclusa la prima edizione del corso di formazione “Salvaguardia dei beni culturali in attività di protezione civile”, svolta giovedì 26 novembre presso la Cattedrale metropolitana di San Sabino e il cortile dell’arcivescovo di Bari. Durante l’evento, organizzato dal dipartimento di Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia, è stato simulato uno scenario d’emergenza relativo a un evento sismico. Presenti attività di messa in sicurezza, recupero, schedatura e imballaggio di beni culturali mobili, tra cui dipinti, libri, oggetti liturgici e altri manufatti di interesse storico-artistico.

La simulazione ha permesso di applicare le procedure affrontate durante il percorso formativo, riproducendo anche il coordinamento operativo tra le diverse strutture coinvolte nella gestione dell’emergenza. Le attività si sono concluse con una fase di analisi dedicate alle operazioni svolte. Alla formazione hanno partecipato volontari delle organizzazioni di Protezione civile dell’area della Città Metropolitana di Bari, funzionari e figure dirigenziali del Dipartimento regionale Protezione Civile e Gestione Emergenze, oltre a personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Conferenza Episcopale Pugliese.

IL PERCORSO CHE RAFFORZA LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI

Il corso, realizzato in collaborazione con i competenti uffici territoriali del Ministero della Cultura, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco–Direzione Regionale della Puglia, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e la Conferenza Episcopale Pugliese, si inserisce nel quadro delle indicazioni operative nazionali approvate con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3932 del 12 dicembre 2025. La simulazione ha rappresentato il momento conclusivo della prima edizione del corso, dedicata al territorio della Città Metropolitana di Bari.

Il percorso, articolato in cinque moduli per un totale di 21,5 ore, ha alternato lezioni teoriche e attività pratiche, approfondendo le procedure di intervento e il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella salvaguardia dei beni culturali in emergenza. L’iniziativa ha contribuito a rafforzare la preparazione degli operatori e la collaborazione tra le istituzioni, elementi fondamentali per garantire interventi coordinati ed efficaci nella tutela del patrimonio culturale anche in situazioni di emergenza.