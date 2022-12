Qualità della vita: Bari è al 66esimo posto

1 minuto per la lettura

Bari è al 66esimo posto della classifica del Sole 24 Ore che fotografa i livelli di benessere in Italia. Rispetto all’anno precedente, nel capoluogo pugliese la qualità della vita è migliorata. Un anno fa, infatti, Bari si trovava di cinque posizioni più in basso. È preceduta da Biella e seguita da Rieti.

Per quanto riguarda il resto della Puglia, Lecce si attesta al 78esimo posto guadagnando una posizione; Barletta Andria Trani è 83esima con un balzo in avanti di 11 posizioni, Brindisi è al 92esimo posto e perde un posto in classifica.

Perde due posizioni e scende al posto 101 della classifica Taranto, seguita a breve distanza da Foggia che con il 104esimo posto e due posizioni guadagnate è al quart’ultimo posto della classifica nazionale.