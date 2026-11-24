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Rutigliano premiata per la sostenibilità. Il riconoscimento è stato consegnato durante “Rutigliano 2030 – Il cantiere delle idee”. Amministratori e cittadini a confronto per costruire il futuro del territorio nel segno dell’Agenda 2030.

RUTIGLIANO (BARI) – Un riconoscimento che premia l’impegno per la sostenibilità e, al tempo stesso, rilancia una sfida che guarda al futuro. Il Comune di Rutigliano, in provincia di Bari, ha ricevuto la Libellula della Rete dei Comuni Sostenibili, simbolo dell’impegno delle amministrazioni locali nella promozione di uno sviluppo capace di coniugare tutela ambientale, crescita economica e benessere sociale. La consegna del premio è avvenuta il 20 novembre, nella Casa delle Associazioni, in occasione di “Rutigliano 2030 – Il cantiere delle idee”, un’iniziativa che ha trasformato il confronto pubblico in un’occasione di partecipazione e progettazione condivisa.

Al centro dell’incontro, tavoli partecipativi dedicati alle politiche ambientali, economiche e sociali, con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e indicazioni concrete per rendere Rutigliano una città più sostenibile, inclusiva e attenta ai bisogni delle nuove generazioni.

Rutigliano premiata con la Libellula della Rete dei Comuni sostenibili

La Libellula rappresenta il riconoscimento di un percorso che si inserisce nella cornice dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La Rete dei Comuni sostenibili, associazione nazionale che accompagna gli enti locali in questo cammino, mette a disposizione strumenti di monitoraggio volontario e indicatori specifici per valutare l’efficacia delle politiche pubbliche e misurare i progressi compiuti dalle amministrazioni. Un impegno che, nelle intenzioni della Rete, dovrà coinvolgere un numero sempre maggiore di protagonisti della vita collettiva. «Dal 2027 apriremo la possibilità di aderire come sostenitori anche a cittadini, scuole, imprese, associazioni ed enti territoriali», ha annunciato Giovanni Gostoli, direttore generale della Rete dei Comuni Sostenibili. L’obiettivo, ha spiegato, è passare «da comuni sostenibili a comunità sostenibili», allargando la responsabilità del cambiamento oltre i confini delle istituzioni.

Un messaggio che trova riscontro nelle parole del sindaco Giuseppe Valenzano, che ha indicato in “Rutigliano 2030” un’importante occasione per coinvolgere direttamente la cittadinanza nelle scelte strategiche per il futuro. Dalla qualità degli spazi pubblici all’efficienza dei servizi, fino alle opportunità da offrire ai giovani: la sostenibilità, in questa prospettiva, non è soltanto una questione ambientale, ma riguarda la qualità della vita e le prospettive dell’intera comunità. Alla cerimonia sono intervenuti anche l’assessore comunale all’Ambiente Giuseppe Amodio e Ivana Demarinis, referente del progetto “Rutigliano 2030”.