Ute Lemper chiude Extra 2026 al Petruzzelli di Bari

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Ute Lemper chiude Extra 2026 al Petruzzelli: l’8 luglio, la magia di Parigi arriva a Bari con “Paris Paris”.

BARI – Sarà la voce inconfondibile di Ute Lemper a calare il sipario sull’edizione 2026 di Extra, la rassegna del Teatro Petruzzelli. Mercoledì 8 luglio l’artista tedesca porterà sul palco barese “Paris Paris”, un viaggio musicale tra le atmosfere più suggestive della chanson d’autore francese, tra nostalgia, poesia e passione. Accompagnata da una formazione internazionale composta da Vana Gierig al pianoforte, Ludovic Beier alla fisarmonica, Giuseppe Bassi al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria, Ute Lemper proporrà un repertorio capace di attraversare decenni di storia musicale francese e internazionale.

Al Petruzzelli di Bari, Ute Lemper chiuderà la stagione Extra 2026 con “Paris Paris”

Il concerto sarà un omaggio alle grandi firme della canzone d’autore: da Jacques Brel con “Ne Me Quitte Pas” e “Je Ne Sais Pas” a Édith Piaf, evocata attraverso brani come “Padam Padam” e “Milord”, fino a Léo Ferré con “La Mémoire et la Mer”. In scaletta anche “Les Feuilles Mortes”, “Sous Le Ciel de Paris”, “La Chanson d’Hélène”, “Moulins de Mon Cœur”, “Lili Marleen” e una versione di “Imagine” di John Lennon. “Paris Paris” sarà un racconto musicale della capitale francese: una Parigi romantica e malinconica, fatta di piccoli café-chantant, fisarmoniche che risuonano nelle strade, amori perduti e sogni affidati al lento scorrere della Senna. La produzione descrive lo spettacolo come un incontro tra poesia e musica, dove rivivono le voci leggendarie della chanson francese e le parole di poeti come Jacques Prévert, capace di trasformare la quotidianità in emozione universale.

Con questo appuntamento il Petruzzelli conclude una rassegna che conferma ancora una volta la vocazione del teatro barese a ospitare grandi interpreti internazionali e progetti capaci di unire cultura e spettacolo. La chiusura affidata a Ute Lemper promette così di essere un finale all’insegna dell’eleganza: un’ultima passeggiata musicale lungo le rive della Senna, prima di salutare Extra 2026.