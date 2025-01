La stagione 2025 del Petruzzelli si apre con “Il Corsaro” di Verdi

3 minuti per la lettura

BARI – La stagione 2025 del Teatro Petruzzelli di Bari prende il via con un’opera che promette di affascinare e coinvolgere il pubblico in una trama romantica e avvincente. Venerdì 17 gennaio, ore 20.30, il sipario si alzerà sul tragico melodramma “Il Corsaro” di Giuseppe Verdi. Un appuntamento imperdibile che segna l’apertura della stagione d’Opera e di Balletto 2025 della Fondazione Petruzzelli.

LA STAGIONE DEL PETRUZZELLI SI APRE CON “IL CORSARO” DI VERDI

“Il Corsaro” è una coproduzione tra la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova e la Fondazione Teatro Regio di Parma. A dirigere l’Orchestra del Teatro Petruzzelli sarà il maestro Stefano Montanari, direttore stabile della compagnia. Montanari guiderà l’ensemble con la sua consueta maestria, rendendo giustizia alla complessità dell’opera. Un’esecuzione che promette di esaltare la potenza e la profondità della partitura verdiana. La regia, firmata dal maestro Lamberto Puggelli, è arricchita da una scenografia di Marco Capuana e dai costumi di Vera Marzot, che trasporteranno il pubblico in un mondo di avventure e passioni senza tempo.

“IL CORSARO” DI GIUSEPPE VERDI

“Il Corsaro”, un’opera in quattro atti su libretto di Francesco Maria Piave, fu rappresentata per la prima volta nel 1848 al Teatro Grande di Trieste. Ispirata al poemetto omonimo di Lord Byron, l’opera racconta le gesta di un gruppo di corsari, guidati da Corrado. La storia si dipana tra il mare e la terra, intrecciando emozioni travolgenti, tradimenti e lotte per la libertà. In questa vicenda, Corrado è un eroe romantico che lotta per la sua amata Medora, in un paesaggio dominato da lotte di potere e da intrighi, come quello con il pascià Seid, la cui prediletta Gulnara gioca un ruolo cruciale nell’intreccio.

UN CAST STELLARE PER IL DRAMMA DI VERDI

Nel ruolo di Corrado, il protagonista corsaro, il pubblico potrà ammirare Rame Lahaj, che interpreterà il personaggio nelle serate del 17, 19, 21 e 23 gennaio. Il 18 gennaio, invece, sarà Zizhao Guo a calarsi nei panni del temerario eroe. Al fianco di Corrado, la bellezza e la dolcezza di Medora, la sua amata, saranno incarnate da Guanqun Yu (17, 19, 21, 23 gennaio) e Benedetta Torre (18 gennaio). Il perfido Seid, il pascià antagonista, sarà interpretato da Vladimir Stoyanov (17, 19, 21, 23 gennaio) e Luca Galli (18 gennaio), mentre Salome Jicia e Carmen Lopez daranno voce alla figura di Gulnara. Mauro Secci (Selimo), Giovanni Emanuele Cordaro (Giovanni), Tommaso Nicolosi (Un eunuco, uno schiavo) completano un cast che conferma l’altissimo livello della produzione.

Il tutto sarà accompagnato dal maestro del coro Marco Medved. Il maestro d’armi Renzo Musumeci Greco garantirà la precisione dei combattimenti e delle scene d’azione.

CONVERSAZIONE SULL’OPERA

Oltre alla rappresentazione, il Teatro Petruzzelli ha offerto l’opportunità di avvicinarsi all’opera. Venerdì 10 gennaio, nel foyer del teatro, Francesco Izzo ha tenuto una Conversazione sull’Opera dedicata a “Il Corsaro”. Un appuntamento pensato per consentire al pubblico di entrare nel cuore dell’opera, scoprendo i suoi segreti e la sua genesi.

UN’OPERA CHE PARLA DI AMORE E LIBERTÀ

“Il Corsaro” è un melodramma che esplora i temi dell’amore travolgente, della libertà e della vendetta. Attraverso i suoi personaggi complessi, Verdi riesce a portare in scena una storia avvincente e piena di tensione. Ogni battaglia, ogni canto e ogni sguardo è carico di significato. Questa stagione si preannuncia un’occasione imperdibile per rivivere il fascino della tradizione operistica italiana, ma anche per immergersi in un mondo che, pur appartenendo al passato, è sorprendentemente attuale e vivo nelle sue emozioni universali.

IL CORSARO DI VERDI: LE REPLICHE AL PETRUZZELLI

Le repliche de “Il Corsaro” proseguiranno al Teatro Petruzzelli nelle seguenti date: sabato 18 gennaio (ore 18.00), domenica 19 gennaio (ore 18), martedì 21 gennaio (ore 20.30), giovedì 23 gennaio (ore 18). Un evento da non perdere, che porterà il pubblico di Bari a vivere un’indimenticabile esperienza teatrale. Una stagione che inizia con il botto, tra la potenza della musica di Verdi e la magia del teatro.